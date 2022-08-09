高薪打工全是幌子！竹聯幫聯手柬國人販 半年騙82名台人
近來國人因求職遭詐騙集團誘騙至柬埔寨等地從事電信、詐欺、被控制行動自由等情事層出不窮，又因網紅Bump拍攝一部親赴柬埔寨救人影片，讓外界開始重視柬埔寨打工詐騙等案例，並廣傳警示，但還是有不少人不聽勸執意前往。台北地檢署日前指揮刑事局、調查局後發現，有竹聯幫成員和與柬埔寨人口販運集團合作，在臉書社團上發文徵求打工，推薦民眾道柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，所幸專案小組即時拘捕，救出3名正要前往機場的被害人，同時也逮住6名涉案人。
台北地檢署表示，日前根據提報情資指出，有詐欺集團成員以假意招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作，旋即指派檢察官積極偵辦，經循請外交部等單位協助及深入蒐證後，發現該集團成員仍持續誘騙國人赴境外工作，為免受害層面擴大，分別於 111 年 5 月 5 日拘提林姓被告 3 人，營救將前往機場的 3 名被害人。
經調查局深入追查，同年 7 月 5 日動員辦案人員共百餘名，於北、 中各地同步執行搜索被告等人處所共 10 處，並傳喚、拘提李姓被告共 6 人，訊問多名受害證人十餘人，經檢察官訊問後，認被告等人均涉犯刑法多條罪嫌且犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯、 證人或逃亡之虞，訊後向法院聲請羈押禁見，共計裁准羈押禁見 6 人。
據了解，此詐騙集團已從2021年11月至2022年5月間，用高薪打工為幌子，詐騙82名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬。北檢呼籲，民眾透過網路求職時，務必提高警覺， 對於高薪且不合常理之海外徵才廣告，更要審慎評估，以免受 騙上當，進而落入陷阱或淪為從事詐騙工作，台北地檢署與警、 調機關將從嚴從速偵辦是類詐騙案件，以維護民眾生命、身體及財產安全。（編輯：林莞茜）