《航海王紅髮歌姬》搶先看到哭！魯夫、美音「關係親密」
日本動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月6日在日本上映首日票房高達12.3億日圓（約台幣2.7億元），觀影過的粉絲也在社群分享：「打鬥、故事、音樂非常精彩跟感人」、「等了多年，終於看到以紅髮傑克為中心的劇場版，不能不給面子」，男星山田裕貴這次也圓夢出演《航海王劇場版：紅髮歌姬》，他表示能跟「魯夫」對談感到非常開心：「這次的劇場版好看到讓我落淚！」
《航海王》近日全球總銷售量破5.1億本，改寫自己之前獲得「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」的金氏世界紀錄；在劇場版宣布沒多久，原著尾田榮一郎透露「和之國」篇章即將進入最終章；並且新電影以送給魯夫草帽的紅髮傑克為核心人物，從25年前，紅髮傑克在漫畫的初登場開始，他的故事就備受期待，這次還請來當紅女歌手Ado為紅髮傑克的女兒「美音」配唱，並且帶到她與魯夫是青梅竹馬的設定，都讓《航海王劇場版：紅髮歌姬》話題不斷，日本媒體推斷這些因素都是這次劇場版大受歡迎的主因。
《航海王劇場版：紅髮歌姬》8月19日在台上映。上映前，8月12日起於新光三越台北南西店一館有《OPEN!ONE PIECE 開箱! 航海王》期間限定快閃店。