何如芸被抓姦在床！1通電話出包 兒子：不要再讓我看到
何如芸跟勇兔（林筳諭）因在《炮仔聲》飾演母女結緣，至今是很好的前後輩關係。何如芸今（9日）PO出一張LINE對話內容，透露因為跟勇兔講電話，兒子醋意大發不斷碎唸，她說：「我，活像一個被抓姦在床的老婆...」一句話笑翻網友。
何如芸表示：「勇兔的直覺是對的。那天走在路上，兔兔打給我，電話才一接起來，弟弟開始爆炸：這個Ruby是誰？她打給妳幹嘛？我真不知道接電話那一秒，他那裡讀得到我的螢幕顯示？旁邊那個小孩臉色鐵青：妳不是封鎖她了嗎？她怎麼又來了？妳不是發誓說妳都沒有和她聯絡嗎？妳都說謊...『此時的我，活像一個被抓姦在床的老婆...』。」
何如芸還說，王宇婕去看他兒子的時候，解釋自己不是「那個姐姐（指Ruby）」，並說自己都是稱呼何如芸「如芸姐」而不是「媽咪」，要小朋友別誤會，讓何如芸好氣又好笑的說：「什麼跟什麼啦？當場弟弟手機拿出來，一邊寫一邊咬牙切齒：她叫Ruby我記下來了，不要再讓我看到，我…」，她笑說明知道沒事，但兒子一唸「我還是心虛」，直喊當媽真難。
有網友看不懂詢問勇兔發生什麼事，有人解答說：「因為弟弟吃醋勇兔也叫如芸姐『媽咪』。」勇兔也現身留言，表示：「我覺得我改個名字，看看他醋意會不會不那麼重！」更放話下次要跟弟弟「直球對決」。