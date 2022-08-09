華航Q2客運飆升近4成　皮卡丘彩繪機攻東南亞航線

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展望下半年營運，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，客運航班規劃已超前部署，除維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃恢復航點、增加航班次數與開闢新航點，華航自7月起A321neo新機天天直飛羽田，並於8月復飛札幌及9月峇里島航線；隨各國入境政策及檢疫政策鬆綁，10-12月規劃再增班三成，每週提供超過 200 班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。華航除銷售基本三/四航權核心產品，亦積極推廣來台轉機跨區產品，以增裕客運營收。
華航A321neo新機陸續上線營運，優化區域航線產品，大幅提升產品競爭力，也與日本The Pokémon Company合作推出「皮卡丘彩繪機 CI」，預計秋季正式出廠，積極爭取疫後東北亞、東南亞市場旅遊與商務客源。惟油價仍屬高檔，運能規劃須審慎並考量整體收益，華航積極關注市場動態及彈性調整航網結構，並以恢復疫前營運規模與保持獲利能力為目標，維持市場領導地位。
貨運部分，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨及消費性電子產品等運送仍是下半年支撐空運市場的主力，隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續強勁。華航將積極運用747-400F全貨機裝載大運量優勢提供差異化服務，輔以節油效益顯著的777F貨機佈建航網精進收益；發揮國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證優勢穩佔商機；持續爭取旺季包機及專案貨源。華航也將持續優化航網及運能、開發潛力市場，加強腹艙收益並提升貨服品質，掌握利基市場。