MacBook Air M2晶片版搶先開箱！「5大亮點」看完再下手

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2022年的MacBook Air外型是一大賣點，不再是傳統的楔形機身，整個機身為相同厚度的直角圓邊，厚度僅 11.3 公分，官方數據提供比上一代減少了20%，其實猛一看很有MacBook Pro感覺。使用 100% 再生鋁金屬機身，是 Apple 首個使用通過認證再生鋼鐵的產品，機身磁鐵全面使用 100% 再生稀土元素，摸起來的手感較為溫潤，跟之前舊代冷冽感不太ㄧ樣。有4種顏色可選擇，包括全新的星光色和午夜色，另有基本款銀色、太空灰色，對於顏值先決的人來說，這款的俐落外型確實相當誘人。
亮點2：瀏海螢幕
這次螢幕取消了厚邊框，採用瀏海螢幕設計，提高螢幕占比增加可視範圍。13.6寸的 Liquid Retina 顯示器，具備 P3 廣色域並支援 10 億種色彩，可呈現更細膩的影像，亮度達到 500 尼特，比以往提升 25%，並提供2尼特最低亮度，適合在光線昏暗的環境中工作。使用瀏海螢幕第一次會有一種中間黑一塊的感覺，需要一點時間適應螢幕的改變。
亮點3：MagSafe回歸
MagSafe磁吸充電回歸真的是大加分，可以很直覺的透過磁力吸附充電，當不小心電源線遭到拉扯也能快速斷開。一來可以保護電腦，避免勾到電源線而整台電腦被摔落，另外，有專屬的充電埠就不會佔用Thunderbolt，無需另外添購Hub節省開銷，同步支援Type C充電，外出如果有多台裝置，也不用擔心沒帶上MagSafe而無法充電，Type C也能充電。
亮點4：M2晶片
M2 晶片的確相當令人期待，官方數字CPU 速度提升18%、GPU 效能提升最高達 35%、神經網路引擎則快達 40%，與最新 10 核心 PC 筆記型電腦晶片相比，M2 晶片的 CPU 在同等功耗下能帶來近兩倍的效能。此外，M2 晶片僅需使用1/4的功耗，在同等功耗下帶來比 M1 晶片高出 25% 的繪圖效能。簡單來說就是速度又快又好又省電，且可以支援 ProRes 編碼和解碼的高效能媒體引擎等先進技術，在《Photoshop》 M2 晶片比與M1 快1.2倍，使用剪接軟體快1.4倍。
亮點5：續航達18小時
即使有了更大的顯示器和更高性能，MacBook Air續航表現相當優異，無線網路瀏覽時間可長達15小時，影片播放時 間可長達18小時。實際使用，一個小時的文書作業電量大約掉7%，應付一整天的文書工作應該不會有問題。
看完5大亮點，我該該買哪一台呢？
相信很多人這時候應該會很猶豫該買哪一台，是要MacBook Pro或是全新外型的MacBook Air ？其實Air就正如其名，不管是機身或是使用都是「輕量化」，適合日常、普通商務使用，偶爾做一些重量級的像是剪片、影像處理等的應用，很適合第一次購買 Mac系統筆電的用戶，或者是從 Intel系統跳槽升級為 MacBook Air 的用戶，當然喜歡全新 Air 的輕薄設計的用戶，也是超推！反之，M2 MacBook Pro 會適合需要兼顧便攜性和性能的 Pro 用戶，可以持續輸出高性能，也具有最長的續航時間。
▲M2 MacBook Air(下)前後機身一樣厚度，舊代MacBook Air (上)為前薄的楔型機身。（圖／記者周淑萍攝）
▲M2 MacBook Air採用瀏海螢幕(右)，可視角比舊版還要廣。(圖／記者周淑萍攝)
▲M2 MacBook Air使用MagSafe磁吸充電。也支援Type C充電。(圖／記者周淑萍攝)
▲續航力表現亮眼，如果僅是輕量化的文書作用，帶出門8小時應該都能輕鬆應付。(圖／記者周淑萍攝)