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《原子少年》神秘小分隊亞特蘭提斯　8/21新光三越開唱

▲《原子少年》神秘小分隊「亞特蘭提斯ATLANTIX」即將公開演唱！Ending妖精林佳辰、MAX、吳昱廷、高有翔、李哲言和呂植宇6人，於8/21下週日驚喜現身新光三越台北信義新天地「星光祭」。（圖／翻攝自新光三越官網）
▲《原子少年》神秘小分隊「亞特蘭提斯ATLANTIX」即將公開演唱！Ending妖精林佳辰、MAX、吳昱廷、高有翔、李哲言和呂植宇6人，於8/21下週日驚喜現身新光三越台北信義新天地「星光祭」。（圖／翻攝自新光三越官網）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-10 11:53:29

偶像男團選秀節目《原子少年》今夏爆紅，由Ending妖精林佳辰、MAX、吳昱廷、高有翔、李哲言和呂植宇6人組成的人氣創作團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」，即將於8/21下週日神秘開唱！驚喜現身新光三越「星光祭」，將於台北信義新天地A11 4F信義運動場表演30分鐘，而且該活動是公開自由入場，關注亞特小分隊的鐵粉們，趕快把時間記下來，一起pick本命吧。

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夯爆《原子少年》由「天王星」奪下冠軍就地出道，各星球人氣魅力也無法擋，日前七夕「地球」才現身嬌蘭「Bee Garden法式花園」快閃店，大跳性感香水舞〈Bad Bad Love〉；「火星」上週末也在西門町誠品狂野獻唱〈Countdown〉與公演代表舞曲〈Fly High〉。

▲「亞特蘭提斯」演唱3首最新自創曲。（圖／野火娛樂提供）
▲「亞特蘭提斯」是《原子少年》中神秘的人氣創作團體。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年》因疫情延宕，促成「亞特蘭提斯ATLANTIX」的誕生，由原本就熟識的參賽成員林佳辰、MAX、吳昱廷、高有翔、李哲言和呂植宇，6人自組創作團體，在網路上發表了不少自創歌曲，隨節目聲勢大漲，讓這個神秘小分隊也連帶爆紅。

「亞特蘭提斯ATLANTIX」的創作歌曲不只成為《原子少年》節目表演曲目，還曾狂掃音樂歌曲平台「街聲StreetVoice」熱門排行榜，創下一次霸榜6～8首作品的風光紀錄。其中一聽就洗腦的〈你的眼睛要了我的命〉、林佳辰最新完成MV正式上線的〈滿腦子都是壞壞〉，都是粉絲耳熟能詳的歌曲。

▲原子少年的小分隊「亞特蘭提斯」，見面會加碼表演受到熱烈歡迎，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）
▲「亞特蘭提斯」也曾於《原子少年》見面會加碼表演，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）
新光三越聯手東區最強混市集，將於8/20～8/21在台北信義新天地A11 4F信義運動場，集結人氣歌手、DJ表演與露營風格市集，打造話題性十足的「星光祭」。赫見表演名單陣容，8/21(日)20:30～21:00將由「亞特蘭提斯」現身開唱！

其他星光藝人包括清新溫暖的饒舌界發電機「HowZ」、Z世代流行輕饒舌創作團體「沒有才能 anti-talent」、最另類的當代台北新聲樂團「Blueburn」及饒舌天團御用知名DJ團隊「DJ Afro Studio」，將一起嗨翻全場。活動當日將進行人流管制，詳細活動及入場相關規範，將待主辦單位進一步透露。

新光三越A11「星光祭」
時間：8/20(六)～8/21(日) 14:00-21:00
地點：新光三越台北信義新天地A11 4F信義運動場

▲新光三越「星光祭」表演嘉賓陣容驚見「亞特蘭提斯」。（圖／翻攝自新光三越官網）
▲新光三越「星光祭」表演嘉賓陣容驚見「亞特蘭提斯」。（圖／翻攝自新光三越官網）

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