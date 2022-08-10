《原子少年》神秘小分隊亞特蘭提斯　8/21新光三越開唱

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《原子少年》因疫情延宕，促成「亞特蘭提斯ATLANTIX」的誕生，由原本就熟識的參賽成員林佳辰、MAX、吳昱廷、高有翔、李哲言和呂植宇，6人自組創作團體，在網路上發表了不少自創歌曲，隨節目聲勢大漲，讓這個神秘小分隊也連帶爆紅。
「亞特蘭提斯ATLANTIX」的創作歌曲不只成為《原子少年》節目表演曲目，還曾狂掃音樂歌曲平台「街聲StreetVoice」熱門排行榜，創下一次霸榜6～8首作品的風光紀錄。其中一聽就洗腦的〈你的眼睛要了我的命〉、林佳辰最新完成MV正式上線的〈滿腦子都是壞壞〉，都是粉絲耳熟能詳的歌曲。
新光三越聯手東區最強混市集，將於8/20～8/21在台北信義新天地A11 4F信義運動場，集結人氣歌手、DJ表演與露營風格市集，打造話題性十足的「星光祭」。赫見表演名單陣容，8/21(日)20:30～21:00將由「亞特蘭提斯」現身開唱！
其他星光藝人包括清新溫暖的饒舌界發電機「HowZ」、Z世代流行輕饒舌創作團體「沒有才能 anti-talent」、最另類的當代台北新聲樂團「Blueburn」及饒舌天團御用知名DJ團隊「DJ Afro Studio」，將一起嗨翻全場。活動當日將進行人流管制，詳細活動及入場相關規範，將待主辦單位進一步透露。
新光三越A11「星光祭」
時間：8/20(六)～8/21(日) 14:00-21:00
地點：新光三越台北信義新天地A11 4F信義運動場