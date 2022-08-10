高薪包吃住赴柬埔寨一場空 周春米：國內外聯手防堵措施
近期頻傳年輕人因相信徵「高薪、包吃包住」的徵才廣告，而抱持發財夢赴柬埔寨就業，然而到當地才發現發財夢變調。不只工作是被迫從事電信詐騙，若是不從就可能遭到拘禁毆打，甚至是要求贖金的情況，已有多人受害。民進黨立委周春米對此獻策，認為應國內外聯手啟動防堵措施，外交部更應該主動整合海外資源提供國人協助。
周春米表示，目前政府主要因應措施為航警局與刑事局在機場出境大廳，透過勸導的方式執行相關防堵措施，也已經攔下多位可能遭詐的年輕人，然而警政畢竟人力有限，可能有掛一漏萬的情況。對此，周春米也已經透過國會辦公室發出公文，要求勞動部、移民署以及警政署、外交部等相關單位，儘速於國內建立完整的SOP，以層層把關的形式防止更多人上當受騙。
周春米也說，由於居住遷徙屬於憲法保障的權利，即便在國內全力防堵，仍可能有不少人堅持出國，到當地才求助的情況，而我國在金邊並未設有代表處，恐怕遠水難救近火，許多國人在當地現在也求助無門。周春米建議，外交部既然鞭長莫及，則應該主導僑委會以及外貿協會透過當地台商會建立專案窗口，供已赴當地的民眾即時的諮詢與求助。
周春米也呼籲，再多防堵都比不過從源頭的根絕，民眾看到高薪求才廣告，還是應該停看聽，畢竟天下沒有白吃的午餐，不要因為一時的輕率，輕信來路不明且待遇明顯不符常理的求才資訊導致得不償失。