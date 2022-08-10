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率亞東友好協會訪日　郭國文等人談成果：安倍路線會繼續

▲郭國文等人訪問日本成果豐碩。（圖／郭國文辦公室提供）
▲郭國文等人訪問日本成果豐碩。（圖／郭國文辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-10 09:38:042022-08-10 10:19:56

隨著國會訪日行程進入尾聲，身為亞東國會議員友好協會會長的民進黨立委郭國文今（10）日與同黨立委何志偉、林靜儀、張廖萬堅、以及立委林楚茵一同舉辦成果發表會，向外界說明這次訪日的成果。郭國文說，參訪團這次推動加入CPTPP，以及日本版《台灣旅行法》草案，許多日本議員也都表示，願意回去研究草案。

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郭國文表示，這一周累積下，包括一對一拜訪以及團體拜會、16場拜會，見了接近70位政治人物與學者，多數議員都透露訪台意願，讓他深深體會台日的友誼。對於參訪團這次主打的CPTPP以及《台灣旅行法》，許多議員也都表示，願意回去研究草案。

對於贈送日本國會議員的《台灣旅行法》草案，郭國文表示，草案是一個象徵，希望日方能為與台灣交流制定法律依據。亞東國會議員友好協會所草擬的版本，精神上是仿照美國版的台灣旅行法，該條約已演變成亞太地區的和平與安全定錨，並宣告亞洲太平地區的和平與穩定是符合日本政治、安全之利益。

然而，日台關係在1972年《日中聯合聲明》發表後，就沒有正式外交關係，但因歷史及地緣因素，在經貿、文化等各層面仍相當緊密。近年來，因為亞太地區國際情勢的變化，台海局勢對日本的安保以及國際社會的安定至關重要；因此，日台作為亞太民主價值同盟，雙方政府需進一步交流，以維持亞太地區的和平與繁榮。

何志偉表示，此訪團是疫情過後的第一場的國會交流，台日之間相互扶持、相惜相依，更是「命運共同體」。就區域安全的角度而言，台日可以透過更密切的經貿關係來強化經濟安全；同時，也期待軍事戰略上能加以合作。

林靜儀則強調，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，台海局勢明顯白熱化，對台日都有深切的影響，所以應該強化雙方智庫或政府的合作，來促進區域和平。

經過跨黨派的拜會，林楚茵認為，安倍路線不會改變，尤其在中國完全不掩飾將霸權擴張至亞洲，甚至全球的企圖時，台灣與共同堅持自由民主價值的日本都無法接受，也更要站在同一陣線，來維護亞太地區的穩定。

張廖萬堅表示，當然還是期待能有日本版《台灣旅行法》，但按照目前趨勢，即便沒有法律框架，台日官方高層的交流依舊會更加緊密，有意義的對話必須持續並深化。

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