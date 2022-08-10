beanfun!漫畫星×文學星首創數位搞鬼盒 玩出鬼月新涼感
農曆七月到來，台灣原創平台beanfun!漫畫星和文學星聯手推出鬼月特企《好兄弟袂歹鬥陣》，邀請漫畫及小說領域的各大作者一起「搞鬼」，有溫馨寵物鬼、靈異怪談和都市傳說鬧鬼隧道，顛覆農曆七月的恐怖意象。此外，同步推出限量收藏品「這嚇！鬼剛欸」數位搞鬼盒，內含紙娃娃、兔幽靈、軍用鋼盔等清涼小物。《好兄弟袂歹鬥陣》於今（10）日正式開跑，召集人氣漫畫家黃色書刊、 壯如山、黃踹等5位漫畫家，以及路邊攤、瀝青、浮靈子等四位小說家玩翻鬼月。
漫畫星和文學星共同推出鬼月特企《好兄弟袂歹鬥陣》，一次5部漫畫、4部小說在今（10）日起正式上線，主題為好兄弟陪伴，也許不是壞事，有可能是一段良緣，或是一段探索自我的冒險。5集漫畫由創作《勇者系列》的人氣漫畫家黃色書刊和寵物兔子親身經歷的《最恐怖的故事》；擅長愛情喜劇的少女漫畫家壯如山，《小心斷頭》以懷舊童玩紙娃娃為主題，翻轉幼時驚悚回憶。文學星則有4篇讓炎炎夏日涼到不行的鬼故事小說，長年耕耘靈異題材的路邊攤帶來《隔板後的他們》，描述因為疫情的關係，某天常坐的用餐座位裝上了霧面塑膠隔板，眼前的隔板映出了女人的身影；異色獵奇專門小說家浮靈子，描繪《親愛的老婆》述說一段情比金堅的愛情故事。
除了邀請諸位大手，更首度發行限量收藏品「這嚇！鬼剛欸」數位搞鬼盒，讀者只要參與活動就可獲得，蒐集指定搞鬼盒還可向社群NPC換取稀有SSR 典藏款，解鎖蒐集成就有機會拿AirPods Pro、GASH等獎勵。突破傳統的漫畫、小說閱讀形式，特殊遊玩機制讓讀者獲得全新體驗，第一波數位搞鬼盒甫釋出，隨即引發網友熱烈討論。