言承旭舊愛當媽！名模張熙恩閃婚5個月 挺孕肚曝喜訊
言承旭的歷任舊愛，紛紛結婚生子！繼第一名模林志玲年初開心迎接小天使降臨，曾與他有過一段情的名模張熙恩（現改名：原尹鋅），3月甫宣告升格人妻，被問到是否雙喜臨門，依舊守口如瓶，沒想到昨（9）日釋出好消息，已經懷孕34週，將成為新手媽媽。
38歲的張熙恩2015年被拍到和言承旭同遊美國，言承旭稱她是「很重要的朋友」，卻始終未鬆口承認戀情，讓她一度感到很受傷，懷疑自己不夠紅，事後也明白男方個性較低調，直到2019年，張熙恩才透露曾交往2年多，最後因工作聚少離多，又無法在大眾前公開牽手，對未來沒有共識，所以選擇分手。
如今，張熙恩揮別舊愛嫁作人妻，在臉書大方表示：「公布好消息！傳遞好孕氣給大家，懷孕34週8個月了，謝謝老公一路呵護陪伴，原來當孕婦也可以這麼開心幸福」，只見她穿著黑色比基尼、外面罩上同色系背心，露出纖細四肢，渾圓孕肚相當明顯，宣告即將卸貨。
據悉，張熙恩分手言承旭後，結識現今另一半，對方大她5歲，在金融業服務，認識約2年，今年1月初登記結婚，3月公開對外報喜，當時應該已身懷六甲，等待孕期穩定才公布好消息。明星好友方志友、王樂妍也留言恭喜，紛紛大讚「哇～恭喜，好美的孕婦」、「太替你開心了」。