猴痘症狀消失仍有感染力！醫：暴露後4天內打疫苗可防

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根據英國研究，賴昭智說明，猴痘患者會出現發燒、頭痛、流鼻涕、鼻塞、打噴嚏等前驅症狀、病毒血症、上呼吸道拭子檢測出猴痘病毒DNA時間延長、猴痘病毒PCR-陽性深度組織膿腫、淋巴結腫大、另外也可能因為得知病情而反應性的情緒低落。
值得注意的是，先前認為在個案病灶結痂脫落後，猴痘就不具有傳染力，但賴昭智提到，從英國過去觀察的研究顯示，有些病人皮膚症狀消失後，呼吸道仍然可檢出猴痘DNA病毒，意即傳染期可能長達21日。
賴昭智說，研究中其中使用治療天花抗病毒藥物Brincidofovir的病患，都造成肝酵素升高，因嚴重肝功能異常而停止用藥，且未發現有治療益處 ，但使用Tecovirimat抗病毒藥物時，可以縮短症狀與病毒傳播的時間，也無不良反應。
賴昭智進一步說明，Tecovirimat抗病毒藥物，在動物實驗中，已經證實對於猴痘與兔痘都有很明顯的療效，並可提高90%的存活率，由於大部分感染為自限性，因此目前建議可以使用在嚴重的猴痘病患、高風險患者(患有免疫功能低下者如愛滋病、白血病、全身惡性腫瘤、固體器官移植等、8歲以下兒童、孕婦、哺乳期婦女異位性皮膚炎病史、角質脫落性皮膚疾病或多種病發症。
賴昭智也分享，有病患已隔離35日後，仍然具有傳染力，因此使用2週Tecovirimat，預防併發症與縮短住院期間，看起來有效果，但因為個案數少，仍要持續觀察。
在疫苗方面，賴昭智說，目前使用疫苗針對猴痘進行暴露前及暴露後預防，包含JYNNEOS TM（丹麥天花疫苗 MVA-BN）以及ACAM2000（美國牛痘疫苗），暴露前預防僅建議對有職業暴露於高風險者進行疫苗接種，暴露後預防為接觸後1至4天內接種可預防感染，而台灣預計與丹麥簽約。