財經小辭典／美晶片法影響哪些台廠、威脅半導體地位？

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法人解讀，晶片法案順利上路，台積電、環球晶赴美設廠案將可爭取美方補貼，有助緩解美國製造成本高昂的壓力。但值得注意的是，該法案同時也提出「附加限制條款」，就是擬取得美國國家補貼的公司，在獲補助期間不得於中國投資28nm以下製程技術，以確保該法案對美國半導體產業競爭力的保護。
外界認為，如此一來，台積電、環球晶將面臨選邊站的窘境。不過台積電之前對外表示，赴美設廠是配合客戶需求所做的決定，強調在美布局不受影響，而董事長劉德音之前接受CNN專訪時也提到，中國市場占了台積電營收10%比重，大多是消費性電子的客戶，似乎是要喊話外界不用擔心。
環球晶董事長徐秀蘭則四兩撥千金回應，公司要在哪個國家投資，決策原因有很多，包括法規以及評估客戶與市場需求、生產競爭力等商業考量，都是評估要不要投資的關鍵。至於該法案對中國市場的限制，由於相關細節還未出來，在此之前不特別做回應。
而外界關心美國晶片法積極將半導體供應鏈在地化，會不會影響台灣的半導體關鍵地位？經濟部先前回應，美國是台灣半導體業者最大的客戶，經濟部樂見台灣廠商佈局全球時，能夠得到在地資源挹注。但也強調，台灣業者把先進製程研發製造留在台灣，且台灣半導體擁有完整供應鏈與創新能量，高效率與靈活度都具競爭力，因此認為地位不會被動搖，還能維持世界頂尖。
只是，先不說對台灣的影響，該法案在美國當地也引起一些議論，像是晶片法案雖為半導體企業帶來利多，但與半導體產業的支出規模相比簡直是「九牛一毛」，超過500多億美元的補助看起來是一筆巨款，但以台積電為例，一年資本支出就來到400至440億美元，美方500多億的補助還要再分給各家廠商，如英特爾、美光、德儀…等，且還得分5年支出，市場認為可能影響力有限。
不過，可以確定的是，為防堵中國半導體崛起，美國簽署晶片法只是開始，未來美方是否進一步聯合台灣或南韓的業者展開晶片聯盟大作戰，仍有待持續觀察！