台大認證林智堅國發所論文抄襲 柯文哲：實在太醜陋了！
台大學術倫理委員會昨（9）日召開記者會，宣布民進黨桃園市長參選人林智堅的國發所碩士論文嚴重抄襲，其碩士資格也將面臨註銷。不過林智堅隨即召開記者會，直指台大學倫會「未審先判」，並表示自己是無辜受害者。對此曾任台大醫學院教授的台北市長柯文哲則表示，他認為老師要負最大責任，「這整個案子到現在，我只能用一個字形容，ugly啊！實在是太醜陋了！」
柯文哲今（10）日上午受訪時表示，自己是台大畢業的，也是台大的教授，「整件事情客觀來說，我覺得老師要負最大責任。」柯文哲認為，怎麼老師會把同一份資料給兩個學生去寫？結果兩個學生寫出的東西幾乎一模一樣，老師還發畢業證書給他們？
柯文哲也直言，台大國發所近幾年來的173個博碩士生，只有5個將自己的論文上網公開，查下去恐怕都是問題。「而且重點是，這個問題是今天才出現的嗎？這麼多年來社科院的其他老師，還有台大其他的學院，大家都不曉得這件事嗎？怎麼會拖到今天才被揭露？」柯文哲說，他非常清楚不是只有林智堅而已，「而是有一狗票。」
不過話鋒一轉，柯文哲也直言「昨天民進黨的態度，老實講現在的民進黨，已經不是我當年認識的民進黨。」柯文哲強調，民進黨現階段已經在為了一時選舉的勝敗，連台灣大學都要攻擊、都要毀掉，「這實在是....不要為了政黨利益犧牲國家長期利益，這件事情我是有無奈，我看感傷的成分更多。」