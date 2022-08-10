兩岸疫情夾擊重創　乾杯上半年EPS-5.59元

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上半年台灣事業營收年增3成，由於去年三級警戒餐飲禁止內用，比較基期低所致。今年台灣4月再度面臨疫情升溫，來客大幅下降，雖積極透過外送因應，但因餐飲品牌經營為內用體驗型態，在以低單價外送市場外賣因應下，較難彌補營收，加上展店營運成本增長，預期效益受疫情壓抑下，使台灣事業呈現虧損；中國大陸事業同遇疫情爆發，但因有展店效益挹注，使衰退幅度呈現較為和緩，年減一成。上海長達至少2個月封城，深圳、北京等多點受防疫管控，迫使營運暫停，重創上海事業群Q2營收衰退6成，使集團虧損加劇。
展望下半年，兩岸疫情趨緩，上海解封有序恢復堂食，雖各地區仍受接客數限制等防疫政策影響，但民眾需求熱絡、營收逐步回溫；台灣事業7月份來客人潮明顯湧現，加上Q3密集展店，新開「黑毛屋」台南三井店，「乾杯」、「黑毛屋」雙品牌進駐新莊宏匯廣場，「老乾杯」西方市場模板「KANPAI CLASSIC」於天母登場，拓展國際人士市場，在積極擴大事業規模、提升營運動能下，齊力迎接中秋、雙十連假、聖誕等節慶商機，下半年表現相對樂觀。
乾杯旗下目前共有6個餐飲品牌，海內外共64間直營分店，台灣43家、中國大陸21家，台灣事業乾杯燒肉居酒屋16、老乾杯11家，包含新開幕的KANPAI CLASSIC、黑毛屋9家、黑毛屋本家3家、麻辣45 3家、和牛47 1 家，中國大陸事業乾杯燒肉居酒屋11、老乾杯10家。