假代辦真詐財！雲林移民署破獲偽造證件集團

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊接獲數名受害人表示，有網路廣告宣稱可代辦並快速取得台灣之外僑居留證等證件，而遭詐騙新台幣十幾萬元不等費用，經專勤隊深入調查後，一舉破獲假代辦詐騙集團，依詐欺罪及違反洗錢防制法移送雲林地檢署偵辦並起訴。





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雲林縣專勤隊表示，這個詐騙集團利用臉書大量張貼代辦台灣之外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，吸引不少非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件，取得在台合法居留或工作的資格。





▲雲林縣專勤隊查扣的居留證及國民身分證。（圖／移民署提供）

雲林縣專勤隊、斗六分局偵查隊與海巡署艦隊分署第十三海巡隊共同成立專案小組，分析犯罪組織成員在網路臉書的訊息，結合圖像比對系統掌握相關的可疑人士，經抽絲剝繭循線追踨下，分別在桃園市、新北市及南投縣等三地，逮獲幕後犯罪集團成員3人，查扣居留證及越南結婚證書等相關證物及不法所得新臺幣十幾萬元，訊問後全案移送雲林地檢署偵辦並以違反洗錢防制法及詐欺等罪嫌偵結起訴。





雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲提醒民眾，代辦居留、定居、永久居留及國籍歸化業務都是移民業務的範圍，同時，必須以「公司」型態經移民署許可發證，才能經營移民業務。未經許可者，不可以隨意刊登代辦移民服務的貼文廣告，更不能隨意招攬代辦上述證件的業務，依法可處新臺幣20萬元至100萬元罰鍰，並可按次處罰。若民眾發現疑似不法代辦公司，也歡迎民眾踴躍撥打雲林縣專勤隊檢舉電話05-5346119，共同保障合法，打擊不法。



