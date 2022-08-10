國民黨副主席夏立言訪中 柯文哲：不要這時候還跑去募款
因為不滿美國眾議院議長裴洛西來台訪問，中國大陸方面日前實施「環台軍演」，讓兩岸對立情緒上升至最高點。不過在環台軍演結束後沒多久，國民黨副主席夏立言今（10）日上午就率團前往廈門拜會台商，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今日受訪時表示，如果他真的飛到北京去，跟中共抗議說你們幹嘛封鎖台灣，如果他幹這種事那就去吧！「如果這時候還跑去募款，拜託這什麼時候了？」
夏立言今日上午率團前往中國大陸，先在福建廈門隔離10天後，預訂在21日拜訪廈門台商協會後，當日下午赴廣州白雲機場，並接續廣州、深圳與東莞三地行程。23到25日前往浙江、江蘇、上海等地，皆以拜訪當地台商為主，至26日再從上海搭機返回廈門，並於27日返台。
而由於適逢中國大陸對台「環台軍演」剛落幕，夏立言就隨即率團前往中國大陸，時機點敏感也引發外界議論。對此柯文哲今日上午受訪時被問及該議題，柯文哲強調，仍舊要看夏立言去的目的是什麼，「他是要去跟大陸商談軍演的問題？我不曉得。」
「如果他真的飛到北京去，跟中共抗議說你們幹嘛封鎖台灣，如果他幹這種事那就去吧；但如果這時候還跑去募款，拜託這什麼時候了？」柯文哲直言，還是要看夏立言是為了什麼目的而去的，他要自己回答，究竟是為了募款還是有其他原因，「做什麼事情先問目的是什麼。」