全家夯番薯推「捏捏包」吃法 7-11賣排骨酥羹麵自己加醋
全家自2007年率先在便利商店開賣烤番薯後，成功改變民眾消費型態，帶動「早餐吃番薯」成為日常，創下年銷2200萬條番薯的紀錄。為慶祝夯蕃薯邁入第15周年，全家今（10）日起一口氣推出7種特色新品，其中首創「搖滾起司捏捏包」新吃法，加熱後把夯番薯放入袋中捏一捏，就變成類似夜市美食的「起司蕃薯」。7-11則推出經典的排骨酥羹麵、酸菜豬血湯，還附醋包讓民眾吃麵自己加醋。
全家夯蕃薯自2007年上市以來，在2018年推出夯番薯霜淇淋、2019年有單包冷凍冰烤番薯，現為了慶祝夯蕃薯滿15歲，全家今（10）日一口氣發表多款蕃薯新品，其中首推「搖滾起司捏捏包」創新吃法，內含起司醬、玉米、火腿，加熱後將夯番薯放入袋中捏一捏，就變成類似夜市美食「起司馬鈴薯」的吃法，售價49元。
冰品方面則推出「夯吉薯薯酷繽沙」，使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層仙草增添清爽感，上層撒上薯Q圓豐富口感，售價60元；烘焙甜點及輕食部分有「地瓜起司方塊堡」、「夯吉QQ球」、「地瓜乳酪燒」、「雙色地瓜雞肉握沙拉」等新品。
今（10）日起至9月6日再推夯番薯雙重優惠，第一重買夯蕃薯兩件8.5折；第二重於APP推出集章趣，買指定番薯系列商品，消費1元可得1積分，集滿300積分可換好禮4選1：免費送地瓜起司方塊堡1個、酷繽沙全品項買一送一、夯番薯購物金10元及冰烤番薯6折券。
7-ELEVEN自今（10）日起舉辦為期兩周的「御飯糰感謝季」，指定貼標商品第2件7.9折，並特別企劃「在地街町美味」主題活動，與嘉義在地小吃林聰明、早午餐名店貳樓、呷七碗等業者合作開發新品，包括經典的「排骨酥羹麵」、「酸菜豬血湯」都能在超商吃到，「林聰明香辣豬肉燴飯」今夏也再次回歸上市，預計再掀一波美食新話題。