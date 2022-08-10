陳時中不捨港人曾「信有明天」 嘆蔣萬安看香港高度不夠
民進黨台北市長參選人陳時中今（10）日赴文總觀看「備份一座城市」特展，並留言寫下「卸下心防，就是備份的開始」，他直言自己感觸很深，香港人當初將主權移交給中國，以為真的會有明天，結果香港已不再是香港，「如果當初不要卸下心房，也許今天就不要備份了」。；至於被問及蔣萬安批評民進黨的保衛香港說法，陳時中表示，蔣萬安的高度應該再高一點。
「備份一座城市」特展是由「備份香港」策展團隊用122份香港《蘋果日報》實體報刊、電子檔，與文總共同舉辦的展覽，盼大家記住香港的歷史，知道香港仍未放棄民主自由。陳時中今日一早赴文總看展後受訪表示，看到展覽感觸很深，昨日的新聞就是今日的歷史，香港1997年主權移交中國時，《蘋果》頭版寫著「一個大時代的開始，香港信有明天」。
陳時中說，香港人當初將主權移交給中國，以為真的會有明天，結果還沒多久，去年反送中跟《國安法》實施，香港不再是香港，「我們在看到備份留下的記憶，但如果當初不要卸下心房，也許今天就不要備份了」。
被問及國民黨參選人蔣萬安批評民進黨保衛香港，但讓《港澳條例》躺在立院還沒三讀，陳時中痛批，用議事規則或相關立法的程序來忽略大家對民主自由的堅持，「我認為應該要把高度再高一點」。
至於國民黨副主席夏立言在中國軍演之際展開訪中行程，還聲稱要幫助台商，蔣萬安為此還批評中央政府，陳時中表示，這沒有站在國家高度，而是站在政黨鬥爭角度，「我覺得這不可取」。