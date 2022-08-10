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北戴河會議進行中？習近平恐受閉門內鬥　渤海軍演急衛土

▲中國國家主席習近平可能將因為近期的國際情勢誤判、內部鬥爭，而面臨挑戰。（圖／美聯社）
▲中國國家主席習近平可能將因為近期的國際情勢誤判、內部鬥爭，而面臨挑戰。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-10 11:47:47

每到夏天，中國共產黨高層往往會前往中國河北省參加「北戴河會議」，由於與會人員、會議確切時間都不公開，每到8月上旬都會引起外界猜測。美國眾議院議長裴洛西於2日旋風訪台，引發北京強烈反彈，宣布在台海實行軍演，但台海局勢緊張之際，中共高層卻在這敏感時機集體「隱身」，外界預期北戴河會議已經展開。不過有分析認為，中國國家主席習近平因為近期的國際情勢誤判、內部鬥爭，可能將面臨挑戰，勢必承受更大的「閉門鬥爭」。

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綜合媒體報導，中共高層在7月31日最後一次露面後，至今已經約10天集體神隱。截至本月5日為止，中國媒體皆未刊登中國領導人出席公開活動的報導。而在這次裴洛西訪台、環台軍演的敏感時機，也沒有中共高層現身，中共政治局也未對裴洛西訪台一事表態。因此外界懷疑今年度的北戴河會議，已經悄悄展開。

今年的北戴河會議格外神秘，外界推測將會確定中共未來5年的權力結構，為今年下半年召開的第二十次全國人民代表大會訂下基調，完成新一屆權力更迭，且事關中共最高領導人習近平能否在今年秋天二十大連任第三屆。

不過有評論指出，習近平今年面臨挑戰，包括疫情反覆升溫、清零政策衝擊經濟、中共內部派系不穩等，估計習近平在會議上勢必會承受更大的「閉門鬥爭」，將關注他如何重建威信。

在北戴河會議期間，中國解放軍同時也在渤海舉行軍事演習，先前有分析指出，是中國就台灣問題向日本發出警告。不過時事評論人士祝海青表示，今年北戴河會議的重點，增加 「應對當前中美、中日關係惡化，及如何解決台灣問題」，及調整軍事對台策略。

祝海青認為，渤海軍演「應該是暗示保衛北戴河會議，恐怕一些事情需要拿到北戴河會議期間解決」，包括應對國際形勢、台灣問題及最重要的最高領導人連任問題等，而這些都要等會開完才能出現清晰的政策。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲今年北戴河會議似乎已悄悄舉行。（圖／美聯社／達志影像）
北戴河會議最早起源於1953年的北戴河辦公，中共中央每逢夏天就會前往北戴河邊休假邊辦公，同時也召開各種重要會議，這段期間召開的各類會議就被稱為是「北戴河會議」。到了文革期間，北戴河度假辦公一度中斷，直到習近平上任恢復。現在每到盛夏，中共現任及卸任高幹也會照慣例前往北戴河避暑，舉行各種正式或非正式會議，但不再對外公開。 

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