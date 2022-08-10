北戴河會議進行中？習近平恐受閉門內鬥　渤海軍演急衛土

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今年的北戴河會議格外神秘，外界推測將會確定中共未來5年的權力結構，為今年下半年召開的第二十次全國人民代表大會訂下基調，完成新一屆權力更迭，且事關中共最高領導人習近平能否在今年秋天二十大連任第三屆。
不過有評論指出，習近平今年面臨挑戰，包括疫情反覆升溫、清零政策衝擊經濟、中共內部派系不穩等，估計習近平在會議上勢必會承受更大的「閉門鬥爭」，將關注他如何重建威信。
在北戴河會議期間，中國解放軍同時也在渤海舉行軍事演習，先前有分析指出，是中國就台灣問題向日本發出警告。不過時事評論人士祝海青表示，今年北戴河會議的重點，增加 「應對當前中美、中日關係惡化，及如何解決台灣問題」，及調整軍事對台策略。
祝海青認為，渤海軍演「應該是暗示保衛北戴河會議，恐怕一些事情需要拿到北戴河會議期間解決」，包括應對國際形勢、台灣問題及最重要的最高領導人連任問題等，而這些都要等會開完才能出現清晰的政策。
北戴河會議最早起源於1953年的北戴河辦公，中共中央每逢夏天就會前往北戴河邊休假邊辦公，同時也召開各種重要會議，這段期間召開的各類會議就被稱為是「北戴河會議」。到了文革期間，北戴河度假辦公一度中斷，直到習近平上任恢復。現在每到盛夏，中共現任及卸任高幹也會照慣例前往北戴河避暑，舉行各種正式或非正式會議，但不再對外公開。