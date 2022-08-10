無視軍演？國民黨爽赴中國　基進斥：中華帝國在台代理人

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王興煥說，國民黨的本質就是外來侵略政黨，更是中華民族主義帝國在台灣的代理人。如今台灣遭逢中國以「準宣戰」、「準戰爭」威脅，國民黨仍毫無台灣共同體休戚與共的意識與認同，而選擇「回歸」中國黨性。呼籲所有對國民黨仍懷有慈悲的台灣人民，看清其面目，除了發聲譴責，也要有在政治上徹底淘汰國民黨的決心。
王興煥質疑，中國國民黨宣稱此行只是慰問台商，無任何政治安排，然而國民黨身為台灣目前第一大在野黨，與過去曾長期執政的百年大黨，出訪中國即帶有高度政治意涵。夏立言於前總統馬英九時代曾任陸委會主委，也曾擔任外交人員，不應連這點基本的敏銳度都沒有。此刻出訪中國，不僅令人質疑「非要出訪不可」的必要性，更令人高度疑慮到底是要去中國做什麼？談什麼？
王興煥痛批，台灣不是國民黨輸誠的籌碼，如果國民黨心中只有中國，奉勸國民黨去了就不要回來了。
桃園市桃園區市議員參選人藍士博說，台北市長柯文哲過去一直提倡美中等邊三角形理論，而今中國國民黨不顧軍演威脅，堅持訪問中國高層，國民黨就是這套歪理的執行者。他也諷刺，中國軍機和飛彈是來歡迎國民黨回家的嗎？
高雄市鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，中國國民黨作為政黨不談政治議題？乾脆解散轉社福團體或慈善機構。她舉夏立言過往事蹟指出，2009年八八風災重創南台灣，作為代理外交部長，卻婉拒國外物資與救援人力，置南部鄉親生死於度外，如今宣稱為台灣發聲「噁心透頂，諷刺至極」；她也指出，夏立言就是2015年馬習幕後推手，這次訪中又想搞馬英九那套民生與政治假脫鉤真相融的戲碼。
李雨蓁批評，無論過去現在，國民黨視台灣人性命如草芥、捧中國貶台灣惡行始終如一，台灣經歷數十年努力與民主政治的進化，別小看台灣人明辨是非的能力與守護家園的決心，這些跪中跪到頭殼壞去的叛國賊，去了就別再回來。