轟陸委會眼裡沒有赴陸適當時機！夏立言：此行沒到北京

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夏立言說，在野黨過去幾年因為疫情、兩岸關係受影響，沒有去大陸，而現在去關心在大陸工作、求學的朋友，是適當的時候；至於陸委會稱時機不宜，「在陸委會眼裡沒有適合的時間！」過去海峽論壇他們也說時機不宜，若能做出好成績什麼時機都好時機，越是目前的情況就越是要去。
至於此行會見到誰？夏立言強調，目前安排是跟在大陸工作朋友見面，沒有做任何官方安排，更沒有沒有要到北京去，會在台灣同胞比較多的長三角、杭州、上海一帶，不過到了對岸也客隨主便，若他們希望見面也不會排斥。
媒體詢問，此行造成黨內青年反彈，也有人擔憂影響年底選情，夏立言說，多元社會很多人對他去大陸有意見，但也有很多人支持，各種聲音都尊重。
夏立言說，他們做應該要做的事情，作為在野黨也兩三年沒有到大陸關心在那邊的朋友，沒考慮到選情問題，不會因為一時演習就卻步。
至於見到中國政要是否會對中共軍演抗議？夏立言說，他們的立場很清楚，一定會對軍演抗議，無助兩岸同胞的感情，不會因為去了大陸就分裂，在對外立場上團結一致。
在夏立言將出發之際，中國國台辦和國務院共同發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申「台灣是中國一部分」，意圖展現「追求祖國統一的堅定意志」。白皮書除了再次扭曲引用聯大2758號決議，更揚言針對台獨分裂分子「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施選項」。
夏立言說，中國大陸立場一向清楚，我們的立場也很清楚，不會因為他一句話就改變事實，他們也必須面對。