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快訊／本土確診＋23665！死亡個案增25人　境外移入143例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 14:02:442022-08-10 14:04:44

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增23,808例COVID-19確定病例，分別為23,665例本土個案及143例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之23,665例本土病例，為10,937例男性、12,712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,379例)，臺中市(2,962例)，桃園市(2,675例)，臺北市(2,627例)，高雄市(2,075例)，臺南市(1,703例)，彰化縣(1,056例)，苗栗縣(747例)，新竹縣(730例)，新竹市(611例)，屏東縣(565例)，宜蘭縣(546例)，雲林縣(517例)，花蓮縣(409例)，南投縣(398例)，基隆市(387例)，嘉義縣(359例)，嘉義市(265例)，澎湖縣(253例)，臺東縣(224例)，金門縣(161例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。

指揮中心說明，今日新增143例境外移入個案中，為71例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(12例)，泰國(7例)，美國(6例)，菲律賓(4例)，馬來西亞(2例)，肯亞、奧地利、柬埔寨、瑞士、香港、新加坡、印尼及日本(各1例)，另104例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至8月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,249,365例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,439,957例排除)，其中4,801,676例確診，分別為22,317例境外移入、4,779,305例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,298例COVID-19死亡病例，其中9,283例本土，個案居住縣市分布為新北市2,013例、臺北市1,053例、臺中市922例、高雄市856例、臺南市727例、桃園市697例、彰化縣544例、屏東縣389例、雲林縣283例、南投縣273例、苗栗縣215例、基隆市及嘉義縣各210例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣151例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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