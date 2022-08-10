台大10月選出新校長！學生22問參選人　大學法、資安入列

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台大研究生協會會長許冠澤表示，研究生協會會長是遴選委員之一，也是委員會21席代表中唯一學生代表；據教育部統計資料，本學年度台大在校生有32923名、教授3511名，在學生人數占全校絕對多數的情況下，學生在遴選制度上對校長遴選的影響力卻微乎其微。
台大學生會會長孫語謙表示，為彌補遴選制度的不足、促進學生意見能在遴選過程呈現，台大學生會、研究生協會將辦理「第13屆校長遴選系列活動」，且在今天將22項聯合提問內容寄送給9位校長參選人，預計在8月31日公告所有參選人的回覆內容。
許冠澤指出，本次聯合提問涵蓋學生輔導、勞權、性別、宿舍、研究生、文化、空間、校務發展、永續等10大類，盼讓教職身份的參選人們理解學生的需求與困境、讓學生們知道參選人在不同議題的想法、檢視參選人對公共議題的態度等。
台大官網日前遭駭放上五星旗，引起各界關注，台大學生會資訊部長陳以潼表示，此案顯示後疫情時代，校園運作已高度依賴資訊服務的穩定與安全。目前台大遠距教學所需的數位教學平台，以及正進行大翻新的各大校內資訊系統，都倚賴專業的資訊團隊維護開發；但台大的資源分配政策，卻使得資訊人才的聘雇需倚賴校外財源，以及額外行政手續，成為資訊專案推動與維護的無形阻力。
陳以潼提到台大校內5G網路基礎建設受阻，讓台大在5G發展與應用上落於劣勢，將錯失校園數位化的契機，台大學生會今年首度成立資訊部，盼提問參選人資訊議題，測試校長參選人是否能排除舊有政策文化的障礙、推行現代化資訊政策的決心，讓學生會在資訊議題推行上有積極合作的對象。
台大研究生協會副會長高鉦詠表示，今年5月立法院教文委通過大學法修正草案，將校務會議學生代表比例提高至1/5，卻在國立大學校院協會等校長團體的反對下未能排入院會。
高鉦詠指出，基於校長團體對大學法修法影響力道之鉅，且高度攸關校園民主進程，更涉及學生參與校務決策的深度，我們要問：對於「大學法」修正案，包括提高學生參與權利、校務公開透明等問題，參選人具體立場為何？如何規劃校方與學生自治組織之間的共治關係？
台大學生會學權部顧問蘇伯昇表示，青年世代面對「購屋無望、租屋困難」的困境，台大學生也不例外，目前台大學生宿舍擁有許多餘裕的空間，部分空間若能交由願意投入的學生自治組織營運管理，將為宿舍空間帶來不同的多樣性與機會，「我們想知道校長參選人對於學生宿舍與青年居住更多元經營可能性的態度，也包括性別友善宿舍等議題。」
台大研究生協會福利事務長黃承瀚表示，由學生會提案通過的「推動復振國家語言授課補助實施要點」雖在台大校園裡順利實施，但缺乏行政端的配合及推動，存在獎勵成效不彰等相關問題，導致學生缺乏完整學習規劃及修課的機會。
黃承瀚盼未來的校長擘劃出長遠的語言政策藍圖，分享對雙語國家政策KPI的想法，如何處理雙語教學對教學現場的衝擊？在國家語言及本土語言的部分，如何調控失衡的資源分配問題？
孫語謙指出，9月初臨時校務會議後，就會確認取得推薦資格的校長候選人名單，將邀請這些候選人出席9月14日的座談會，讓全校學生都有機會與未來的校長對話。
對於學生組織如何決定票投哪位參選人？許冠澤回應，目前對參選人沒有直接深入的認識，將透過9月實體座談會，參考參選人的台風、談吐、回應內容等，並與各學生組織、校務會議學生代表共同討論支持誰。