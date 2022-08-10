竹縣湖口首座特色公園說明會 收集在地民眾意見

新竹縣長楊文科推動投入2億在竹北市、芎林鄉打造22座特色公園，實現「好玩的公園就在我家」，縣府團隊依據成功經驗，攜手湖口鄉公所，今年在湖口鄉預計投入2,500萬元規劃首座特色公園，近日在湖口鄉中正村集會所舉辦地方說明會，獲得在地居民熱絡回響，民眾提出的遊戲場遊具設施提供全齡使用、設置遮陽設施等意見，縣府將納入規劃設計參考，預計年底工程發包，最快明年1月動工。
產發處表示，本次以湖口鄉公5公園作為湖口首座改造特色公園，該公園位於王爺壟重劃區內，在中正五街與達生二街、達生五路，總面積約1.81公頃，公園現況主要由廣場、休憩涼亭以及具客家特色之山門山牆意象組成，並設置組合遊具、鞦韆及沙坑，步道兩側多以灌木排列種植，綠植則為低矮喬、灌木，有缺乏遮蔭與夜間照明不足問題，對此縣府藉由公民參與機制，廣納民意，盼營造具有主題特色的遊戲場域，讓這座公園改造後成為在地特色亮點，更能成為湖口鄉親的驕傲。
產發處指出，新竹縣政府在今年7月9日辦理公五公園「解謎湖口兒童工作坊」，讓小朋友在遊戲中參與公園設計，為了讓縣民朋友更瞭解公五公園改造方向，近日舉辦「新竹縣湖口鄉公五公園改造工程地方說明會」，現場民眾出席及發言反應十分熱絡，對於會中民眾所反應的問題，包括林蔭不足、夜間照明及安全性、停車問題、廣場遮陽設施、遊戲場遊具設施及公園應滿足全齡使用等，產業發展處及規劃設計團隊均一一說明與回應，相關意見將納入湖口公五公園改造設計參考，如後續民眾還有相關建議，也可向新竹縣政府、湖口鄉公所及規劃設計團隊提出。
新竹縣政府團隊將持續分享公園最新規劃進度，歡迎關心湖口鄉公園未來發展的鄉親能夠踴躍參與討論，繼續追蹤新竹縣政府、湖口鄉公所相關訊息，以及「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁！
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