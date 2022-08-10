求才文「來就給2萬」！3人身分證被扣遭囚 警逮4人送辦
柬埔寨求職詐騙頻傳，北市大同分局獲報，太原路一處詐欺據點有民眾被囚禁，立刻派出警員前往民眾告知地點查看，果然發現在一處民宅有2男1女被控制行動，3人找不到工作，誤信網路上看到求職廣告，宣稱「工作一期18萬，吃住公司負責」，怎料一到現場就被詐騙集團帶往囚禁，所幸被警方救出，同時警方也逮捕4名詐騙集團成員偵訊，全案訊後依妨礙自由罪送辦。
根據警方調查，被囚禁的3人分別是41歲李男、45歲許男以及27歲的徐女，3人皆在網路求職，看到求才文寫道「工作一期18萬，吃住公司負責，只要你來公司，先給2萬薪水，加LINE聯絡」，相當心動，加LINE聯繫後，並依詐騙集團指示到約定地點交付存摺、手機、身分證、網路銀行帳密，隨即遭4名詐騙集團成員限制行動自由，被帶往大同區太原路民宅內囚禁。
囚禁期間分別由25歲的張男、18歲的林男、葉男以及22歲的顏男輪番看管，不准被害人外出及聯繫外界，其中1位被害人趁隙偷偷傳LINE訊息給友人求救，全案才得以曝光。
警方獲報趕抵現場時，詐騙集團還恐嚇被害人不得出聲，警方檢視每間房間，才發現被害人，警方立即依現行犯帶走詐騙集團成員4人，訊後將葉男等4人依妨害自由、詐欺及強制等罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）