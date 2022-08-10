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角頭臨演涉柬埔寨詐騙　檢警聯手收押6嫌

▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／翻攝自推特）
▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往。（圖／翻攝自推特）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-10 13:21:562022-08-10 13:28:10

近來頻傳國人因求職遭詐騙集團誘騙至柬埔寨等地從事電信詐欺，甚至行動自由被控制。據情資顯示，詐騙集團誘騙國人赴柬埔寨，日前已拘提9嫌到案，訊後聲押6人獲准。而收押被告中，驚見電影《角頭》的臨演、竹聯幫東堂東新會要角李振豪。北檢呼籲，民眾透過網路求職時務必提高警覺，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為詐騙集團共犯。

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據了解，李振豪原是竹聯幫天堂成員，後自創東新會，在台北市中山區經營酒店，近2年半生意受疫情影響，今年3月得知小弟做人口販運有利可圖也加入，每媒介1人，便可從柬埔寨當地的詐騙集團實拿2.2萬美元（約新台幣66萬元）佣金，短短3個月，詐騙82名台人赴柬，海削5000萬元。

台北地檢署接獲刑事局、調查局中部機動站提報的情資，指有詐欺集團成員以假意招募博弈客服、人頭貸款及男優等各類工作，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作。

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖/好棒Bump YT）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，網紅「好棒Bump」潛入「詐騙窟」救出遭騙的台灣人。（圖／好棒Bump YT）
北檢獲報後即指派打擊民生犯專組偵辦，經循請外交部等單位協助蒐證，發現該詐騙集團成員持續誘騙國人赴境外工作，為避免受害層面擴大，分別於今年5月5日拘提林姓被告3人，營救將前往機場的3名被害人，後又於7月5日動員百餘名辦案人員，在北、中各地同步搜索被告等人處所共10處，並傳喚、拘提李姓被告共6人，訊問十多名受害證人。

檢方訊後，認林姓、李姓等被告均涉犯《刑法》買賣、質押人口罪、意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪、詐欺罪嫌之犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人或逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見6人獲准。

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