富邦人壽三度奪保險信望愛「最佳壽險公司」殊榮

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英國專業財經媒體《世界金融雜誌》每年針對全球金融保險業界具有重大經營成就或創新表現的企業進行評比，富邦人壽11度贏得「台灣最佳保險公司」肯定，創壽險業界獲獎紀錄！評審團表示：「富邦人壽透過靈活的企業應變策略及營運機制，以及『以客為中心』的服務理念，掌握市場趨勢，並迅速反應、推動產品及服務創新，持續滿足客戶多元需求，成功獲得廣大客戶信任，成為後疫情時代的產業創新者及領導者。」
富邦人壽致力提升保險專業及服務，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎」及「最佳通路策略獎」等大獎肯定。人才是先行指標，也是關鍵指標，富邦人壽因應數位轉型，設計多元進修課程，持續提升同仁核心競爭力與專業能力；同時將保險科技融入每項客戶服務環節之中，如推出「視訊投保」打破距離限制、落實普惠金融，全方位提升客戶服務質量，展現保險專業；並鼓勵民眾加強自身的健康管理，設計指定疫苗接種及健康檢查的雙外溢保費折扣的創新商品，照顧保戶健康安全。而各行銷通路也運用數位管理工具，為客戶、銀行理專、經代公司提供專屬服務，並以豐沛的金融百貨優勢，提供多元商品及服務，滿足廣大客群需求。
富邦人壽秉持ESG經營策略，全力推動綠色金融，實踐綠色行動，並倡議高齡弱勢關懷及國人健康促進，榮獲「最佳社會責任獎」。透過河川廢棄物調查計畫、植樹計畫及綠色採購等綠色行動，推動環境永續；關注並協助弱勢及偏鄉銀髮族的失智照護及就醫交通問題，並長期贊助學生籃球等運動，善盡企業社會責任。
國人每人平均握有2.6張保單，但壽險保額只有60多萬，且多數民眾都在邁入中壯年後才開始規畫退休準備，顯示國人人生風險意識仍有強化空間，有鑑於此，富邦人壽串連多元數位平台，以趣味化及創新化方式，將生硬的保險知識轉換為有趣的互動，觸及人次破千萬；並推出「全民懂保險」創新傳播計畫，規劃如退休準備、健康醫療保障、保險受益人、意外風險等有感的討論議題，透過街頭訪問等趣味且多元的創意手法，如實呈現民眾的保險認知與觀點，由淺入深有效拉近大眾與保險的距離，囊括「最佳保險教育貢獻獎」及「最佳整合傳播獎」兩大獎。