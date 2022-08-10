短褲長腿辣妹現蹤高雄！一轉身嚇傻　竟是天后謝金燕

即將在8月20日在高雄巨蛋舉辦演唱會的謝金燕，在開唱前無預警突擊港都，趁著密集排練空檔，提前跑到高雄展開旋風式36小時「巡蛋」之旅，首次以觀光客心情跑遍大高雄的她首站當然就來到高雄巨蛋，並拍攝多張美照。
除了在高雄巨蛋正門口拍到意猶未盡，謝金燕更決定來個高雄巨蛋散策漫步拍照行程，不但當起街頭網美在每個角落拍照，更趁著平日大家要上班沒什麼人到巨蛋晃的空檔跑到二樓天台上盡情擺拍，只見貴為天后的謝金燕興奮地像少女般在天台上跳躍轉圈圈，還很愜意地待在原地許久觀察路人動線，讓她直呼：「我以為我很熟悉高雄巨蛋，沒想到卻不知道外面有這麼舒服的地方，真的是很棒的『初體驗』！」
趁著彩排空檔安排36小時旋風「雄蛋巡禮之旅」的謝金燕當然少不了美食，酷愛「小吃」類美食的她跑遍高雄各大夜市包括六合夜市、瑞豐夜市、西子灣夜市等，幾乎把能吃的、能想到到美味小吃全部一網打盡，細數這三天兩夜吃的小吃，謝金燕林林總總列出清單包括烤鮭魚、乾煎雞胸、鴨肉飯、火焰豬腳、滷味、炸大魷魚、紅茶牛奶、半熟蛋三明治、烏魚腱、麻辣小龍蝦、東山鴨頭、烤玉米、鵝肉、大香腸、軟絲、螺肉、海蝦、燒酒螺 等共18樣美食都沒放過，被經紀人虧說：「只要到高雄，這些心心念念的美食一定都要吃到！姐姐的胃根本是無底洞！」