日本「% ARABICA」超人氣咖啡 台灣首店落腳象山明開幕
▲日本京都超人氣咖啡店「% ARABICA」明在台開幕！《NOWnews今日新聞》搶先帶大家直擊位於信義區象山腳下的愜意空間，在經典純白設計中留有深具台灣代表性的「紅磚牆面」，100元起、不用出國就能朝聖與Blue Bottle藍瓶咖啡齊名、全網爆紅的「% ARABICA」經典咖啡。（圖／記者蕭涵云攝）
日本京都必訪的人氣咖啡店「% ARABICA咖啡」台灣首店總算要在明（11）日開幕了！《NOWnews今日新聞》搶先帶大家直擊「% ARABICA咖啡」，位於信義區象山腳下的愜意空間，在經典純白設計中留有深具台灣代表性的「紅磚牆面」，不用出國就能朝聖與Blue Bottle藍瓶咖啡齊名、全網爆紅的「% ARABICA咖啡」咖啡廳，100元起即可啜飲經典咖啡，而且未來將以1年展店1間的速度在台擴展版圖。
與Blue Bottle藍瓶咖啡同樣齊名的「% ARABICA咖啡」，以純白簡約的雅緻風格席捲全球，是話題性十足的超人氣知名咖啡。其實日本人創辦的第一間「% ARABICA咖啡」，崛起於香港鄰近迪士尼的愉景灣，在世界各地拓展門店後紅回日本，在清幽絕美的嵐山渡月橋旁，打造了一幢「%ARABICA」純白小屋，實踐「生活，只是需要每天有一杯很棒的咖啡」理念，在夢幻景緻前營造溫暖的生活風格而聲名大噪。 ▲「% Arabica」台北象山店，設計融入台灣代表「紅磚牆面」。（圖／% ARABICA提供） 目前全球已有119間門店的「% ARABICA咖啡」，因疫情關係加速創辦人Kenneth Shoji在台展店，理解大家無法出國到京都品嚐「% ARABICA咖啡」的渴望，將第120間門店設在台灣。呼應「See The World Through Coffee 透過咖啡體驗世界」初衷，特別選址於台北象山山腳下，並在經典純白設計中加入深具台灣代表性的「紅磚牆面」，希望「% Arabica咖啡」台北象山店的民眾或旅客，都能藉此沉浸台北獨有的美好。 ▲「% ARABICA」加入煉乳調製的拿鐵是人氣必喝品項。（圖／% ARABICA提供）
「% Arabica咖啡」台灣首店，即將販售品牌經典 Espresso、美式咖啡、拿鐵咖啡和京都拿鐵等品項 ; 無咖啡因產品包含抹茶拿鐵和檸檬汽水，價格落在 100～200元親民範圍。恪守「咖啡豆到一杯咖啡」，店內每日都將現場提供自行烘焙的咖啡豆販售，無論是店內製作拿鐵的經典綜合豆、或美式咖啡使用的衣索匹亞日曬豆，都能買回家；並且引進全系列極具品牌新潮設計的週邊商品，包括咖啡杯、手搖磨豆器、雨傘與托特包等生活用品。
「% Arabica咖啡」是全球統一服務的品牌，明天起大家在台灣也能無縫接軌、同步日本所有產品與享受。而且「% Arabica咖啡」未來預計將以一年展店一間的速度在台擴展版圖，不侷限北部，台中、台南、高雄都有機會。
▲「% ARABICA」台北象山店展現一貫潔白簡約風格。（圖／記者蕭涵云攝） ▲咖啡愛好者也能購買現場烘焙的咖啡豆，在家好好享受。（圖／記者蕭涵云攝） ▲掛上「%」極具品牌新潮設計的週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）