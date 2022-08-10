死亡＋25！30多歲男「確診到死亡」僅3天 有肝硬化病史
中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增23,808例COVID-19確定病例，分別為23,665例本土個案及143例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。而最年輕的死亡個案是位30多歲男子，從確診到死亡僅有3天，但他本身擁有長期酒精性肝硬化病史，確診前就已經有水腫、虛弱等症狀。
針對死亡個案病例部分，醫療應變組副組長羅一鈞說明，為13例男性、12例女性，死亡個案年齡層介於30歲多至90多歲，大多數個案都有癌症、神經系統疾病或其他慢性病史。
比較值得注意的一例年輕死亡個案是位30多歲的男子，打過3劑疫苗，有長期酒精性肝硬化病史，該男子於8月4號因發燒胸悶就醫掛急診，結果發現確診，有給予瑞德西韋等藥物治療，8月6號病情惡化過世，死因是肺炎併敗血性休克，以及肝硬化併腸胃道出血。不過羅一鈞指出，患者早在7月就已經出現全身虛弱、下肢水腫，走路會喘氣等症狀。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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