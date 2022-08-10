中重症+85！1歲童呼吸有雜音 診斷肺炎、哮吼併呼吸窘迫
指揮中心指出，今（10）日新增中重症85例，包括中症59例、重症26例，其中包含一起兒童特殊重症個案，目前兒童重症累積156例；醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案1歲男童，8/2確診，隔天出現呼吸困難，緊急送往加護，診斷為肺炎哮吼併呼吸窘迫，目前病況趨於穩定。
羅一鈞指出，1歲男童沒有慢性病史，8/2發燒咳嗽，快篩陽性確診，8/3開始呼吸困難、有雜音，緊急送往急診，檢查有呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度下降，X光顯示兩側肺炎，緊急插管使用呼吸器轉入加護病房，診斷為肺炎哮吼併呼吸窘迫，後續使用給予瑞德西韋等藥物治療，8/8已移除呼吸器，8/9轉到一般病房。（編輯：孫唯容）
羅一鈞表示，兒童重症累積156例，有137例沒有接種過疫苗，其中重症佔比最大的MIS-C的88例個案中，有77例沒有接種過疫苗，呼籲家長儘速帶小朋友接種，以預防下波新冠流行潮。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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