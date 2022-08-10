國民黨敏感時刻赴中國 蔡英文動怒：向國際傳遞錯誤訊息
就在中國軍演威脅台灣之際，國民黨不顧我國輿論及國際反彈，仍執意由副主席夏立言於今（10）日率團訪中，中國更幾乎同時就宣佈統一台灣白皮書，還強調對台武力正當性，引發譁然。兼任黨主席的總統蔡英文今（10）日在民進黨中執會中致詞表示，國民黨竟然不顧陸委會的苦言勸阻，執意前往中國，令國人失望，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息；她表示，台灣人民希望的是和平、不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕不退縮。
蔡英文說，台灣面臨的內外部挑戰從來沒有少過，但是台灣總是關關難過關關過。就外部情勢而言，從上禮拜開始，中國在台海周邊的軍事演習，加上訊息戰的複合式威脅，國軍在前線捍衛國家，政府完整掌握局勢動態；而面對中國軍演，台灣人民更是沉著冷靜、成熟自信、支持國軍。
蔡英文說，在中國發動軍演的當下，國民黨竟然不顧陸委會的苦言勸阻，執意前往中國，還說要挑起重擔。「我要正告國民黨，真正挑起重擔的，是不眠不休、沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍」。
蔡英文表示，中國今天上午更罔顧兩岸的現實，一廂情願地發布白皮書，重申一國兩制，以及不放棄對台使用武力。中國的目的就是在對台灣武力恫嚇的同時，向畏懼中國、有意向北京妥協的極少數台灣政黨和人士招手。
國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令國人失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。
蔡英文表示，台灣人民希望的是和平、不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕不退縮。