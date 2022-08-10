挺林智堅尋救濟 蔡英文：全黨協助說明、讓國人瞭解始末
民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大昨日認定抄襲情節嚴重，並將撤銷林智堅的碩士學位，再為桃園選情投下變數。兼任民進黨主席的總統蔡英文今（10）日於中執會致詞時表示，面臨政治攻擊是民進黨的日常，長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意，只要是完整看過2本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲；她說，支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，民進黨一起要大聲地跟國人說明，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。
蔡英文表示，面臨政治攻擊是民進黨的日常。民進黨從黨外到現在，以及面對一次又一次挑戰的時候，就像是去年的公投，大家深刻的理解，只要民進黨團結，就一定能克服重重挑戰。
蔡英文表示，長久以來與林智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意。在他的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹，現在的新竹市，已經是展現一個現代都會的樣貌，不但有先進的科技產業聚落，更是對兒童、年輕人，還有長輩充滿真心照顧的城市。
蔡英文表示，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，林智堅所提出的證據都沒有被採納。大家也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過2本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信林智堅沒有抄襲。
蔡英文表示，所以，民進黨支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。更重要的是，在民主社會，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。