中國劣質電子書湧入亞馬遜　Kindle恐成資訊戰新戰場

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只要搜尋「台灣」或「中國」，搜尋結果就會出現這些書籍。其中一本名為《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）的書，是由一名喬治‧歐威爾（George Orwell）所撰寫的，而這當然不是英國已故傳奇作家喬治‧歐威爾復活寫書。
英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受《自由亞洲電台》訪問時分析指出這對讀者的風險是「不知道什麼是真實的，什麼不是」，這些書可能會被進一步引用，虛假的訊息就會進入更廣泛的系統。若是再透過購買評價的方式，使這些書籍擁有四五星好評，有可能會使真正研究學者的著作「另類」消失。
這些書的價格平均在10美元左右（約台幣300元）或是更便宜，其中還有許多本書可以直接免費下載閱讀，由台灣英文新聞網站查詢，這些書的厚度介於17頁到81頁之間。有部分書籍使用了錯誤的英文語法，且論述中國犯台的書籍，其中部分段落與《東盟郵報》（Asean Post）相似。坎寧斯認為，這些書籍內容可能來自相關主題新聞報導，置換部分詞彙避免亞馬遜抄襲檢查，並使用大量熱門關鍵字如「裴洛西」、「台灣」來吸引讀者。
美國一家網路安全公司Mandiant高級技術分析經理札夫拉（Daniel Kapellmann Zafra）分析，這些訊息操作多用於重塑現實生活中發生的事，他以裴洛西訪台一事舉例，許多資訊戰會重提美國不會支持台灣的舊聞，進一步塑造社會對此事的反應。札夫拉認為，這不僅僅是傳播訊息本身，更可能會對現實世界產生不同結果，而電子書平台是資訊戰的潛在新途徑，可以讓參與者透過線上零售上商店來推送內容。