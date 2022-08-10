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中國劣質電子書湧入亞馬遜　Kindle恐成資訊戰新戰場

▲國際電商平台亞馬遜的電子書城Kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的低質量書籍。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際電商平台亞馬遜的電子書城Kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的低質量書籍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-10 14:53:42

隨著科技時代來臨，電子書籍也成為了人們的閱覽選擇之一，不過近來有媒體發現，國際電商平台亞馬遜（Amazon）的電子書城Kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的低質量書籍，不但內容偏向中國，其中還涉嫌抄襲，就連作者名字都是假的。讓出版商憂心，這些劣質書籍會主宰相關電子書市場，讓讀者錯誤引用，間接傳播不當論述。

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根據《自由亞洲電台》報導，最近在亞馬遜Kindle電子書官網上，出現許多與台海衝突或是美中關係發展有關係的電子書，甚至還有部分書籍是以美國眾議院議長裴洛西訪台為主題。這些書籍最早上架的時間是在7月31日，許多本書籍則是集中在8月1日上線，最晚的一本是在8月6日，正好是橫跨了裴洛西訪台的前後期間。

只要搜尋「台灣」或「中國」，搜尋結果就會出現這些書籍。其中一本名為《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）的書，是由一名喬治‧歐威爾（George Orwell）所撰寫的，而這當然不是英國已故傳奇作家喬治‧歐威爾復活寫書。

英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受《自由亞洲電台》訪問時分析指出這對讀者的風險是「不知道什麼是真實的，什麼不是」，這些書可能會被進一步引用，虛假的訊息就會進入更廣泛的系統。若是再透過購買評價的方式，使這些書籍擁有四五星好評，有可能會使真正研究學者的著作「另類」消失。

這些書的價格平均在10美元左右（約台幣300元）或是更便宜，其中還有許多本書可以直接免費下載閱讀，由台灣英文新聞網站查詢，這些書的厚度介於17頁到81頁之間。有部分書籍使用了錯誤的英文語法，且論述中國犯台的書籍，其中部分段落與《東盟郵報》（Asean Post）相似。坎寧斯認為，這些書籍內容可能來自相關主題新聞報導，置換部分詞彙避免亞馬遜抄襲檢查，並使用大量熱門關鍵字如「裴洛西」、「台灣」來吸引讀者。

美國一家網路安全公司Mandiant高級技術分析經理札夫拉（Daniel Kapellmann Zafra）分析，這些訊息操作多用於重塑現實生活中發生的事，他以裴洛西訪台一事舉例，許多資訊戰會重提美國不會支持台灣的舊聞，進一步塑造社會對此事的反應。札夫拉認為，這不僅僅是傳播訊息本身，更可能會對現實世界產生不同結果，而電子書平台是資訊戰的潛在新途徑，可以讓參與者透過線上零售上商店來推送內容。

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