大元蹲地攻擊「小晨翔」　連晨翔羞認不愛專業女優

連晨翔、大元、楊子儀今（10）日出席華視《門當戶懟愛上你》卡司發布會，第一集就祭出裸臀戲，大元的臉貼在連晨翔屁股前面，海景第一排觀感就是「很Q」，戲裡連晨翔有橡皮筋恐懼症，大元為了連晨翔心生害怕，拿橡皮筋蹲地狂射「小晨翔」，好險連晨翔穿厚磅牛仔褲，免於小弟弟受害。
連晨翔、大元在劇中是愛鬥嘴的青梅竹馬，第一場戲連晨翔就攻擊大元：「妳為什麼這麼胖？」後面趕快甜言蜜語補償回來，大元為戲穿遍學生制服、空姐制服，連晨翔看了狂讚好漂亮，被問喜歡水手服嗎？他羞喊：「制服癖那種不行，我都跳過。」還招架不住現場逼供，自爆成人片都看「素人」系列，尺度之開讓大元、楊子儀救場封口，就怕帶壞連晨翔。
大元和楊子儀認識12年，熟到可以在彼此面前換衣服，楊子儀看大元完全沒有女神感，反而把連晨翔當男神，劇情走向還微添BL情愫，楊子儀自爆有一場戲他抱連晨翔，「我先摸到他的背肌，發現翅膀很大，標準的寬肩倒三角。」情不自禁揉背加戲，把況明潔當場嚇傻。
楊子儀透露其實和大元、連晨翔有個共通點，就是他差點以偶像團體出道，當年與邱凱偉（Darren）、懷秋、蔡旻佑本來要組團，後來去當兵合約到期而作罷，楊子儀自嘲自己「單飛比較紅」，酬勞不用分4份，大元、連晨翔心有戚戚焉，連連點頭說：「真的！」《門當互懟愛上你》8月29日晚間9點在華視主頻、晚間8點在三立都會台首播。