鬼月必看beanfun!漫畫星Ｘ文學星 首度挑戰恐怖巔峰！
因應農曆七月到來，台灣原創平台漫畫星和文學星共同推出鬼月特輯《好兄弟袂歹鬥陣》，邀請人氣漫畫家黃色書刊、 壯如山、黃踹等5位台灣網漫創作者；路邊攤、瀝青、浮靈子等4位小說作家，打造全新涼感體驗。主題上，意圖顛覆以往鬼月意象──強調好兄弟陪伴，除了驚悚、恐怖外，也許還有溫馨、有趣的故事發生。漫畫星和文學星搭配此次特輯，也首度推出限量收藏品「這嚇！鬼剛欸」數位搞鬼盒，內含紙娃娃、兔幽靈、軍用鋼盔等清涼小物，就是要陪伴用戶鬼剛！《好兄弟袂歹鬥陣》鬼月特輯已於8/10開跑，歡迎大家前往漫畫星、文學星試膽，玩翻鬼月。
鬼月特輯《好兄弟袂歹鬥陣》提供多重娛樂體驗，想要暢遊於驚悚的故事舖陳，小說有長年耕耘靈異題材的知名作家路邊攤帶來《隔板後的他們》，描述因為疫情的關係，某天常坐的用餐座位裝上了霧面塑膠隔板，眼前的隔板竟映出了女人的身影；異色獵奇專門小說家浮靈子，描繪《親愛的老婆》述說一段情比金堅的愛情故事。文學星總共獻上4篇，讓炎炎夏日也能涼到不行的鬼故事。期待衝擊的視覺圖文刺激，漫畫星推出5位大手，其中有創作人氣漫畫家黃色書刊和寵物兔子親身經歷的《最恐怖的故事》；風格寫實細膩，擅長驚悚懸疑題材的黃踹，也試以都市傳說為開端，描繪鬧鬼隧道的駭人真相《Joyride》；知名圖文作家吐崽子，帶來讓所有退伍軍人都能感同身受的《廁夜難熬》，真人真事當兵驚悚傳說，寫實到讓人背脊發涼。
不單如此，除了好看的鬼月作品外，《好兄弟袂歹鬥陣》更舉辦「這嚇！鬼剛欸」數位搞鬼盒收藏計劃，讀者只要參與活動，就可以獲得有趣的收藏品紀念。蒐集指定搞鬼盒，還可以向社群NPC換取稀有的SSR 典藏款，趣味互動十足！最後，解鎖蒐集成就還有機會拿AirPods Pro、GASH等獎勵。突破傳統的漫畫、小說閱讀形式，特殊遊戲機制打造好玩的閱讀體驗。beanfun!漫畫星×文學星鬼月特輯《好兄弟袂歹鬥陣》已於8/10正式上線，一次五部漫畫、四部小說全面襲來，衝擊讀者感官。看好作品之餘還能蒐集數位收藏品，鬼剛陪著你度過漫漫夏日，清涼一嚇！
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