中市中低收入戶遽增　議員批盧市府產業政策失當

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賴佳微表示，根據衛福部統計，台中市低收入戶戶數在2018年的時候是19035戶，到去年底統計是20168戶，總共新增了1133戶低收入戶。2018年第一季台中的中低收入戶數是11564戶，到今年台中市2022第一季的中低收入戶數是12890戶，中低收入戶數新增了1336戶。這充分顯示盧秀燕執政以來，台中市的城市發展定位模糊，沒有一個清晰的未來願景，重大建設持續延宕、停滯。盧秀燕並沒有讓更多台中市民脫貧，而是讓更多台中市民更貧了。
賴佳微表示，台中市民正在承受盧秀燕產業政策失當的苦果，連街頭遊民數都是持續上升。在2019年的時候，台中市的遊民人數249人，到2020年時，台中市遊民人數暴增到312人，到去年2021年也還有近305人。以台中市的遊民人口佔全國遊民人口比從2019的11.35％，提升到2021的13.81％，數字節節攀升。
賴佳微批評，無論是在經濟、建設的各項發展政策失當外，盧市府連最基本的社會福利政策都沒做好。更多的經濟弱勢者沒有被充分安置，沒有辦法給他們足夠的社會救助，更多的職業選擇，讓他們有辦法在台中市安身立命，只能逼不得已在街頭流浪。
社會局說，台中市低收、中低收入戶數今年小幅增加3.5%，主因是台中市今年最低生活費(貧窮線)調高6%，調整幅度高於台北市、新北市、桃園市，調整後為1萬5,472元，六都中僅次於台北市1萬8682元與新北市1萬5800元，有利於弱勢族群通過低收入戶與中低收入戶資格認定，也更易進入社會救助體系，獲得各項補助與保障。
社會局表示，除提供經濟扶助，保障家戶維持基本生活，針對有工作能力未就業者，社會局同時運用教育投資、就業自立、資產累積、社區產業及社會參與等五大策略，推出多元方案，積極輔導低收、中低收入戶脫貧自立，其中自立脫貧方案執行10年以來，已協助了四成的家戶脫貧，未來也將持續努力。