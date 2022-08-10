中市中低收入戶遽增　議員批盧市府產業政策失當

台中市議會今 (10) 日進行民政業務質詢，民進黨台中市議員賴佳微指出，台中市近四年來，低收入戶增 1133 戶、中低收入戶增 1336 戶數持續遽增，合計增加 2469 戶。但反觀跟高雄市卻是光低收入戶就減了近 2 千戶，中低收也減了 4 千戶，如果一個城市治理得夠好，整體就業率高、各項經濟指標穩定，就不會發生經濟弱勢民眾持續增加的情況。數據顯示這幾年來市長盧秀燕的產業政策失當，讓更多家庭陷入經濟困頓。

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賴佳微表示，根據衛福部統計，台中市低收入戶戶數在 2018 年的時候是 19035 戶，到去年底統計是 20168 戶，總共新增了 1133 戶低收入戶。 2018 年第一季台中的中低收入戶數是 11564 戶，到今年台中市 2022 第一季的中低收入戶數是 12890 戶，中低收入戶數新增了 1336 戶。這充分顯示盧秀燕執政以來，台中市的城市發展定位模糊，沒有一個清晰的未來願景，重大建設持續延宕、停滯。盧秀燕並沒有讓更多台中市民脫貧，而是讓更多台中市民更貧了。

賴佳微表示，台中市民正在承受盧秀燕產業政策失當的苦果，連街頭遊民數都是持續上升。在 2019 年的時候，台中市的遊民人數 249 人，到 2020 年時，台中市遊民人數暴增到 312 人，到去年 2021 年也還有近 305 人。以台中市的遊民人口佔全國遊民人口比從 2019 的 11.35 ％，提升到 2021 的 13.81 ％，數字節節攀升。

賴佳微批評，無論是在經濟、建設的各項發展政策失當外，盧市府連最基本的社會福利政策都沒做好。更多的經濟弱勢者沒有被充分安置，沒有辦法給他們足夠的社會救助，更多的職業選擇，讓他們有辦法在台中市安身立命，只能逼不得已在街頭流浪。

社會局說，台中市低收、中低收入戶數今年小幅增加 3.5% ，主因是台中市今年最低生活費 ( 貧窮線 ) 調高 6% ，調整幅度高於台北市、新北市、桃園市，調整後為 1 萬 5,472 元，六都中僅次於台北市 1 萬 8682 元與新北市 1 萬 5800 元，有利於弱勢族群通過低收入戶與中低收入戶資格認定，也更易進入社會救助體系，獲得各項補助與保障。