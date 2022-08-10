台灣文博會品牌商展區今開幕　李永得盼今年業績突破10億

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李永得強調，「文博會是種下一顆顆的種子，日後一定能持續豐收」，相信今年的銷售成績一定可以突破去年10億大關；文化部將繼續辦理文博會，支持台灣所有文創產業永續經營。
高雄市長陳其邁致詞時提到，今天高雄展覽館商展開幕，對於台灣原創IP圖像授權、文創品牌來說，相信是場地最好、參展品牌數最多、參與民眾人數最多的一次！
他說，這幾天高雄人山人海，這次台灣文博會高雄流行音樂中心展區及高雄展覽館展區，透過便捷的高雄輕軌串連，邀請大眾今年暑假一定要來高雄。此次文博會離開台北是一種解放，讓大家看見台灣多元的文化、族群與創意能量，也證明不只能從台北看台灣，因為台灣各地自由多元奔放的創作，才是台灣生命力的代表。
文化部指出，台灣文博會品牌商展區今年首度將文創品牌、IP授權2大主題「二合一」，以空前規模集結於高雄展覽館，並由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，以「島中選物」為題，邀請大眾拖著行李箱開啟選物之旅、入境理想未來。
除了品牌商展實體展區開展外，同時推出線上展示平台「CET+」，提供更便利、即時的國際洽商媒合服務。在「CET+」上有超過200家參展品牌提供品牌專屬頁面，也推出「CET BEST AWARDS」、「TALENT 100 新銳創作」、「NEXT 永續未來」、「SELECTIONS 職人精選」等8大主題企劃，以及CET全球線上發表會等影音精華，方便全球買主24小時不斷電地與參展品牌即時溝通，將台灣蓬勃文創能量帶到世界各個角落。
此外，今年文博會也與國內原創設計商品電商平台「Pinkoi」合作推出線上專區，透過線上線下整合平台，吸引高達8,500件的文創商品參展，盼協助我國文創業者進一步開拓國內外市場。
文化部表示，有興趣的大眾可以自即日起至8月14日（8月10日及11日僅開放專業人士換證入場）前往高雄展覽館品牌商展區，或是造訪線上展示平台「CET+」及「Pinkoi台灣文博會線上專區」，將島嶼旺盛的創作力打包回家，詳細資訊請至官網查詢。