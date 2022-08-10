炎亞綸國二發生第一次 空窗1000天自豪「曖昧又不難」
戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》將於13日晚間10點起，於三立都會台首播，TVBS歡樂台則於20日起晚上8點播出，今（10）日炎亞綸、宋念宇和孫盛希一起出席開播記者會，已經空窗快要1000天的炎亞綸，不對被追問各種感情話題。
由於參與戀愛實境節目，炎亞綸瘋狂被問感情，他表示已經快1000天沒有談戀愛，曖昧的話是昨天，「曖昧又不難，不要看不起我的長相，類型的話就是各式各樣。」至於目前同時與幾位對象曖昧，他靈機一動，唱起楊丞琳的《曖昧》含糊帶過，也笑說就只是聊聊天的朋友，「但不會到幸福那一步，畢竟我真的忙到不行。」
談到戀愛經驗，擅長主動的炎亞綸自爆已數不清，認為大約認識4個月左右，就差不多可以到下一步，「最快可以一週，但也有那種斷斷續續，長達一年的。」坦言已習慣感情中的分合。炎亞綸初戀在國二，被問到當時的進展程度，他妙回：「年紀還小，所以很多事情都是第一次。」
《為你唱情歌》由炎亞綸擔綱明星經紀人，小宇宋念宇、孫盛希為音樂製作人，其餘成員包括由《原子少年》出道的李哲言、高有翔，以及廖柏雅、周子逸、黃號、高有翔、錢沛筠（Dodo）、郭嘉誼（朵莉）、曾薀帆（呆呆）、王品怡。節目讓一群年輕出演者朝夕相處，除打造引起大家戀愛共鳴的創作歌曲外，在創作期間彼此交心談情擦出曖昧火花，最後，他們將靠自己的力量，舉辦一場演唱會，也將是他們人生的轉捩點。