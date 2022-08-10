炎亞綸剛主持就拿金鐘獎 小S狠嗆不要臉「又沒很資深」
由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前錄製「新秀主持人爭霸戰」主題，找來近年新生代主持人徐凱希、關韶文和焦凡凡，分享他們主持時遇到危機時，該如何迎刃而解的經驗談，評審則由第一次主持節目，便榮獲第56屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎的炎亞綸擔任，儘管被小S虧得金鐘獎不要臉，他仍相當謙虛。
前幾年從歌手、演員身分轉戰主持之路的炎亞綸，作風幽默又犀利，直率又敢言的個性也讓他成了網路上的「流量密碼」。這次製作單位邀請他擔綱新秀主持人的評審，他謙虛表示以自己的資歷來說，其實不應該獨坐在舒服的雙人沙發區，小S聽了則說：「講真的，因為你在主持界也不是非常資深，但你偏偏不要臉的得了一座金鐘獎，那這樣我們怎麼好意思把你跟他們（新生代主持人）放在一起呢？」這稱讚中帶點刺的玩笑話，讓來賓笑翻。炎亞綸也幽默回說：「我其實真的可以再跟大家競爭一次，我是個謙虛的人。」還讚小S資深，沒有人比得過她。
小S一見焦凡凡就立刻認出她是婁峻碩的女友，驚呼：「我當時還勸他跟女友分手耶！」因今年6月中五堅情曾到《小姐不熙娣》宣傳他們的演唱會，小S當時便開完笑地逗弄婁峻碩，勸他跟焦凡凡分手。派翠克身為超強的助理主持人，立刻打趣地說：「她就是因為被勸完之後，才趕快來上節目。」但身為小S狂粉的焦凡凡，卻豪不在意被勸離的事，直言：「S姐！我真的愛妳愛到，只有妳說分手我會願意。」