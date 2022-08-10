吳姍儒驚喜慶生！著迷《原子少年》鮮肉：最喜歡還是老公

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不過Sandy仍表示，認為《原子少年》節目中，最帥還是周湯豪和坤達，忍不住讚嘆「果然是當年小時候的偶像啊！」還透露自己與本人見面時反而沒有迷妹感，但出現在電視上就讓人忍不住想尖叫。不過語末仍不忘甜曬恩愛，很有求生欲地直呼「最喜歡的還是我老公」啦！分享追《原子少年》時，老公王先生也有一起看，驚訝「現在小朋友怎麼這麼厲害」，反觀自己小時候都忙著考試，他們已經在追夢。
肌膚容易敏感偏乾的Sandy，直說自己平時看起來沒事，「但有事沒事起疹子，化妝時間太長，還會容易泛紅」。透過朋友推薦，慕名到台中找仙女醫師解決肌膚困擾，嘗試了航太噴射亮肌科技潔比爾JETPEE，持續愛用了一年多還自己在IG上推薦，被品牌發現後進而促成代言。
身為乾肌十分缺水的Sandy，分享保養過程「真的完全不痛，很像冰冰涼涼、霧化的氣體掃過皮膚，也不會有緊繃、拉扯的感覺」，就像躺在絲質枕頭上睡一覺40分鐘醒來。她透露第一次做完肌膚非常亮，「很像電燈打開的感覺」，結束後沒上妝去開會，還被問用了什麼底妝看起來氣色很不錯。
Sandy分享自己約2個月左右進行JETPEE保養一次，已當作固定保養的步驟之一。JETPEEL潔比爾航太噴射亮肌科技，升級版以色列專利噴射技術Jetpro機器導入義大利原廠精華，主打不接觸肌膚、無痛無創，可根據肌膚所需補充。Sandy還透露，自己婚前尚未代言時，就帶著老公王先生一起體驗過。被問是否有帶憲哥體驗過「航太科技」保養，她開玩笑表示「爸爸可能要用尼可拉斯凱吉《變臉》的程度才有辦法拯救」，並無奈透露憲哥堅持自己「跟十年前長一樣」，笑翻眾人。
即將迎接生日的Sandy，開心表示即將要放五天的假期，希望能跟老公兩人外出走走，展開「沒有特別安排行程」的佛系旅行。Sandy吐露自己不喜歡收禮物的小怪奇，記得去年是收到老公送的手機，讓另一半也懂得務實表達心意。她表示，與其營造驚喜或送禮，願意花時間好好寫一張卡片的心意更令她感動，透露「金鐘獎結束、跨年主持完，老公都有送我卡片」；分享上一次被老公感動到，是引用她很愛的《月老》電影台詞，「有些事一萬年都不會變」告白。但Sandy坦言自己常常接不到王先生耍浪漫，還曾被罵過「你真的是臭直男」，曬出小倆口幽默日常。