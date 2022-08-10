綠21縣市長提名完成　蔡英文偕李問、周江杰翻轉深藍城市

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蔡英文說，這次是民進黨第一次提名連江縣縣長候選人，就要提名最好、最優秀的李問，讓李問翻轉連江；新竹縣提名周江杰，他跟李問一樣，都是民進黨傑出的年輕世代，年輕有活力且在地有經驗，最了解縣民的需求。她也表示，陳光復不只有經驗、有歷練，更有一顆為澎湖服務的心，再搭配民進黨澎湖在地的立委楊曜，一定可以強強相加，整合地方和中央的資源，讓鄉親幸福。
蔡英文說，距離年底選舉，剩下不到4個月，民進黨的21位「會做事戰隊」已經全部就位。大家要一起實現，「顧家鄉，拚未來」的承諾，在變動的局勢之中，穩健地帶領城市進步、帶領台灣發展。
蔡英文說，接下來這幾個月，所有台灣隊都要站出來，讓會做事的人出來服務、承擔大局，更要一起努力，一起團結守護台灣，團結邁向勝選。
周江杰表示，做為客家子弟，自己會有志氣地把新竹縣長這個擔子扛起來。新竹縣除了政治版圖對民進黨來說很艱困外，本身治理難度也很高，城市的地理結構讓城鄉發展落差不小，新竹縣要有好的公民生活質量，如何建立城鄉善的循環，追求共好、平衡發展，是全體縣民共同期待。
李問則表示，創黨36年，民進黨第一次在金馬地區提名，自己心懷感恩。這幾年來，馬祖成為自己的家，自己逐漸熟悉離島生活節奏，也熟悉海洋的呼吸跟溫度，自己學習從馬祖角度看世界。
李問說，這次選舉自己不孤單，民進黨在連江還有各級公職參選人，大家組成「大黃魚戰隊」，要游向馬祖四鄉五島，像閃電一樣觸動馬祖政治，也觸動人心。
陳光復表示，參政40年，回到澎湖22年後從沒有離開，自己過去澎湖縣長任內無論是觀光發展、人口等都逆勢成長，且不但福利做好，還還了債務，未來自己會創立青年創業輔導局，另外中國漁船若有越界抽砂，澎湖縣政府也會嚴格取締、保護漁民。