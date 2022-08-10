台中「草悟系．七月半」　15米巨大怪獸降落

中市草悟道店家結合傳統農曆七月，推出「草悟系．七月半」大型街區活動，創新詮釋鬼月形象。台中市政府觀旅局表示，此次邀請藝術家「阿咧A-Lei」打造出15米及8.5米的大型外星怪獸藝術裝置「草地狀元」作為活動主軸，展出至9月5日，還有期間限定活動，歡迎民眾來此品嘗美食、坐臥野餐、聽音樂會，把握快樂的仲夏時光。





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觀旅局長韓育琪表示，台中草悟道始終維持特有的悠閒風格，向來是市民放鬆休閒及外地旅客必訪的首選區域，市府多年投入各項硬體建設在草悟道，並舉辦各類節慶活動，如爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，已成功匯聚商業及人潮，近年觀旅局重新委託勤美集團經營草悟廣場，今年初蛻變為「PARK2草悟廣場」，已經成為台中觀光新熱點。





韓育琪進一步表示，勤美集團同時自發性地串聯草悟街區店家發展，營造創新風格，建立「草悟系」品牌，尋求街區共榮共好，此次活動安排兩隻巨大外星怪獸「草地狀元」降落在勤美誠品綠園道西側與PARK2草悟廣場B1，有著慵懶姿態，造型搞怪吸睛，翻玩出嶄新、療癒的正能量。





觀旅局說，此次系列活動，包含8月12、13日在市民廣場「LAY DOWN螢火晚會」，跟著鬼怪一起慵懶躺草皮、聽音樂；8月26日在PARK2舉辦「真夏の夜の夢 Silent Disco」，體驗沉浸式音樂派對和街區店家舉辦的主題市集；9月5日前在勤美誠品綠園道B2雲端空間設有藝術家阿咧A-Lei《怪獸七個半》作品展，活動詳情請至「草悟系．七月半」專屬網站查詢。





觀旅局指出，為推廣台中觀光旅遊，今年7月推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，旅行社團體旅遊只要符合相關條件，即可申請獎勵每團每人1,000元，每團最高可獎勵3萬元，號召全國旅行業者帶團來台中，除了不容錯過的「草悟系．七月半」，還可順遊附近的科博館、美術館、PARK2草悟廣場、審計新村、公益路美食商圈等熱門景點。



