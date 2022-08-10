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遺憾在野圍攻林智堅　民進黨：要如面對中國軍演般沉著

▲林智堅面臨在野黨圍攻，民進黨表態力挺其為桃園市民服務的衷心。（圖／林智堅辦公室提供）
▲林智堅面臨在野黨圍攻，民進黨表態力挺其為桃園市民服務的衷心。（圖／林智堅辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-10 16:20:31

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大昨日認定抄襲情節嚴重，並將撤銷林智堅的碩士學位，再為桃園選情投下變數。被問及是否「換堅」，或是黨內是否有不同意見，民進黨秘書長林錫耀今（10）日受訪表示，每一次選戰都不是一路順風，林智堅面對在野黨圍攻，就像面對中國軍演一樣，要冷靜沉著應對。他也說，一時的波折可能會影響心情，但相信林智堅，也相信民眾會做最理性的判斷，民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的忠心。

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▲林錫耀（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.10）
▲林錫耀表示，對於昨天台大學倫會的決議，替林智堅感到非常遺憾，也非常委屈。 （圖／記者黃宣尹攝，2022.08.10）
林錫耀表示，對於昨天台大學倫會的決議，替林智堅感到非常遺憾，也非常委屈。 不過他也說，「更換候選人的問題根本不是問題」，民進黨從黨外時代到現在35年，每一次選戰也都不是一路順風，林智堅現在面對在野黨圍攻，就像面對中國軍演一樣，要冷靜沉著應對。

林錫耀說，一時的波折可能會影響心情，但相信林智堅，也相信民眾會做最理性的判斷。民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的衷心。

談及年底選舉，林錫耀表示，因為疫情，此次選舉節奏比4年前慢，最近又有第4次台海危機，選舉熱度還沒有起來，比較熱的部分只有台北市，現在就論斷這次選情有點太早。

林錫耀也提到，除了金馬以外，民進黨在苗栗跟花蓮從來沒有執政過，但此次苗栗國民黨可能分裂，花蓮提了非常亮眼的原住民女性參選人Kolas，這讓選戰變化值得關注與期待。

林錫耀也說，從南到北結構上來看，民進黨在南部比較穩，北部因為政黨結構比較吃虧，也許沒辦法像南部這麼穩定，但事在人為，而選舉是結果論，等結果出來，不管是黨內或社會，對選戰自有評價。

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