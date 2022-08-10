敏感時機投資中國紫光受阻？鴻海劉揚偉：投資必合法合規
鴻海集團之前宣布，旗下工業富聯以人民幣53.8億元（約合新台幣239億元）間接投資紫光集團，但有外媒報導台灣國安官員指稱絕不會通過。為此，鴻海董事長劉揚偉今（10）日在線上法說會上表示，投資消息一出，大家對此有些誤解，以至於相關單位有不同的看法他可以理解，但他也強調，鴻海做事合法合規，如果最後不核准投資紫光，公司也有相對應的備案。
英國《金融時報》報導指稱，一名參與國家安全問題的台灣政府高級官員認為鴻海投資紫光這筆交易肯定不會通過。而負責審查工作的經濟部投審會今日表示，目前公司已送件，仍在審查過程中，但因投資形式較爲複雜，會請公司補正資料中，對於媒體報導無從評論。
而今日在鴻海線上法說會上，也有法人提供鴻海投資紫光的問題，為此，劉揚偉表示，投資紫光原本是很簡單、僅僅是財務上的投資，因為剛好有這樣的機會，有合作的基金單位可以一起參與。但他強調，投資消息一出來，外界有些誤解，確實過去的紫光有些狀況，但原本在其中的半導體廠已經都被分出去了，如今鴻海擬投資的紫光是已經調整過的，認為獲利能力不錯，所以才與合作夥伴一起參與投資。
劉揚偉指出，新的紫光集團經過調整，獲利能力可能不錯，再加上投資的部分成員是客戶，有些還是供應鏈，大家藉由資本投資的思維一起參與，其實是可以建立起更好的合作關係。不過，既然大家有所誤解，造成相關單位有不同的看法可以理解，但他也強調，集團做事一定合法合規，如果最後不核准投資紫光，公司也有相對應的備案。