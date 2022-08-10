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中元咖啡優惠！7-11大冰美2杯55元　全家抹茶拿鐵買1送1

▲7-11發動中元咖啡優惠，濃萃美式咖啡6杯188元，周末加碼大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元；全家則祭出抹茶拿鐵買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11發動中元咖啡優惠，濃萃美式咖啡6杯188元，周末加碼大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元；全家則祭出抹茶拿鐵買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-10 16:29:242022-08-10 16:31:55

超商咖啡大戰開打！針對周五中元節，7-11率先推出中元咖啡優惠，以及周末限定的「超值五六日」好康，門市祭出大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元，線上寄杯則有濃萃美式6杯188元、皇家伯爵紅茶拿鐵4杯188元等優惠。全家超商本周末也將持續發動「康康5」，端出抹茶拿鐵買一送一。

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7-ELEVEN門市在8月12日至8月14日舉辦「超值五六日」，悅氏Light鹼性水、舒味思氣泡水、防曬凝露等多款商品祭出買1送1。另有大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元、冰淇淋紅茶2杯99元等優惠，咖啡同品項冰、熱可任選，不可混搭。

▲7-11實體門市在8月12日至8月14日推出「超值五六日」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11實體門市在8月12日至8月14日推出「超值五六日」。（圖／7-ELEVEN提供）
OPEN POINT行動隨時取則於8月12日至8月16日限時5天，推出「中元平安福」活動，濃萃美式咖啡6杯188元、皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯188元、CITY PRIMA精品拿鐵3杯188元。

▲APP自8月12日起連續五天推出「中元平安福」活動，濃萃美式咖啡6杯188元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲APP自8月12日起連續五天推出「中元平安福」活動，濃萃美式咖啡6杯188元。（圖／7-ELEVEN提供）
全家超商也將在8月12日起發動「康康5」，周末主打5樣商品最低5折起，包括杜老爺淇淋巧酥甜筒、濃靜岡抹茶拿鐵、自有品牌金宣二十七、Cheers強氣泡水皆是買一送一。

▲全家本周末「康康5」優惠有濃靜岡抹茶拿鐵、自有品牌茶飲買一送一。（圖／業者提供）
▲全家本周末「康康5」優惠有濃靜岡抹茶拿鐵、自有品牌茶飲買一送一。（圖／業者提供）
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