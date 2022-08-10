力挺消防　高雄消防人力持續增補330人預算增幅歷年最高

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高雄市政府消防局嚴正表示，國民黨市長參選人社群所稱消防相關數據，其編制人數1,614人、預算人數1,611人，係韓市長時期之舊數據。並強調，市長陳其邁上任後，為解決消防人力長年不足之困境，迅速於110年1月批准編制人力提升至1,805 人，並於111年5月將預算人力提升至1,750人，並指示消防局加速完成相關程序，以期減輕消防同仁工作壓力，提升救災效能。
依消防局人事室數據，原有編制1614人，人力與服務人口比達1:1687人。消防局去年1月簽請增編制，陳其邁立即批准，並經市府員額評議小組審議等程序，9月市政會議通過核定擴編191員。編制人力自1614人提升至1805人、增幅12%，人力與服務人口比提升至1:1521人，排名六都第5。高市府將持續向內政部消防署申請新進人力配賦需求，111年至114年共提報290名，加速充實消防人力，強化救災救護量能。
此外，在預算部分，消防局今(111)年增編6億4,747萬元達28億9,000萬元，較去年(110)增加近28％，增幅歷年最高。
有關火災發生件數部分，高雄市近3年(108、109、110)火災次數均為2,700至2,800件左右，並未明顯差異。另統計111年上半年火災件數(1,093件)較110年上半年(1,996)減少903件，降幅高達45.2%。
為提升公共安全並保障市民生命財產，高雄市住警器裝置率自市長陳其邁上任後提升36.9%，目前已達96.11%(六都第一)。消防車輛逾齡比自108年的25%，至今(111)年底將大幅降至6.45%。
同時，為提升老舊集合住宅大樓公共安全，積極推動「三燈二器」補助專案、消防安全設備檢修申報補助及消防設備貸款利息補貼等方案，均為全國首創。