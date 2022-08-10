夏立言跟中市府有關　綠營議員要求解聘

國民黨副主席夏立言身兼台中市政府國際事務委員，率團訪問中國大陸 7 天，台中市議員林德宇今 (10) 日在議會質詢指出，市長盧秀燕任內親聘的市府國際委員，先前盧秀燕對中國對台軍演及經濟制裁行動表達最嚴厲譴責，但自己聘任的國際委員夏立言卻以台灣最大在野黨的身分前往中國，到底是挺台還是挺中？要求市長盧秀燕若無法及時勸阻、解聘，也應要求夏立言在中國大陸表達台中人譴責中國軍事威脅的心聲。

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林德宇指出，正值中國對台軍演打壓之際，國民黨副主席夏立言卻選擇率團出訪中國，國民黨的黨務本不應在議事廳討論，但是夏立言的另外一個身分，就是台中市政府國際事務委員會委員，這就跟市政有關。站在台中市民的立場，不僅是他覺得夏立言的出訪不對，國民黨議員張彥彤也都發表聲明認為在此刻出訪為不智的行為。

林德宇表示，盧秀燕先前才說重話，要嚴厲譴責中國挑釁威脅的軍事與經濟制裁行動，還說「越是嚴峻的考驗，越要在市民身邊」，結果她自己聘任的市府國際事務委員卻要代表在野黨率團出訪中國，到底是挺台還是挺中？他詢問副市長黃國榮，盧市長對於夏立言訪中是否事先知情，或者有交代夏委員要向中國表達台灣人民嚴厲譴責的心聲？

副市長黃國榮表示，盧市長剛出院，平常和夏委員也沒聯絡，對於此次訪問應該是不知情。

林德宇指出，盧市長才對中國軍演表達譴責的時候．市府國際委員夏立言卻堅持訪中，盧市長能勸阻反對甚至解聘嗎？還是有請夏立言向中國表達台中市民對於中國軍演嚴厲譴責與抨擊的聲音。

秘書處表示，市府為廣納各界學者專家或社會人士參與推動國際化事務，特設立國際事務委員會，委員均為無給職，每屆任期二年，本 ( 第六 ) 屆委員任期自 110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。委員個人以其他身分所做的發言或行為，與台中市政無關聯，不代表市府立場，市府也無權干涉。