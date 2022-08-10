瘦到39公斤！曾在台賣餛飩中國女神臉太圓　46公斤拚減肥

23歲的中國「新古裝女神」趙露思新戲《星漢燦爛》及續篇《月升滄海》收視口碑狂飆，爆紅的她曾來台讀明道大學在美食街賣餛飩的影片，近來也在陸網瘋傳，但清新秀麗的趙露思卻深受一點困擾，原來有嬰兒肥的她在鏡頭前變滿月臉，於是體重僅46公斤的她硬是在3年內減肥6.5公斤，激瘦到39.5公斤，令人乍舌。





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不得不說中國女神代有人出，楊冪、趙麗穎、迪麗熱巴和古力娜札都還在流量浪尖上，後輩趙露思已快速竄起，23歲的她和22歲的新生代男星吳磊在《星漢燦爛》的情人組合，讓人眼睛為之一亮。趙露思拚瘦臉，而「小飛流」吳磊則是瘋狂健身苦練六塊肌，甚至3個月的時間沒有吃一口米飯；2位新生代為求上位，吃苦的拚勁精神可嘉。





▲趙露思在古裝劇的扮相清新脫俗，臉型確實較圓潤。翻攝趙露思微博

其實趙露思的身高161公分，原本體重46公斤也都在標準值中，雖非纖細高標，但身材仍相當勻稱，而她雖非科班出身，不過除了自身的外表條件外，演技潛力亦不俗，據了解，她的家境也不錯，父親從商，她來台唸書的花費雖不少，但也打開不少視野，在台灣讀完書返回大陸後就積極投入演藝圈工作。





唯一困擾的就是她的嬰兒肥，上了鏡頭後臉就圓得頗明顯，為了上鏡更好看，趙露思瘋狂減肥，花了3年時間辛苦甩肉6公斤，從46公斤激瘦到39.5公斤。瘦下來之後，她的臉也終於成功小了一號，在鏡頭前總算變得較小巧，她在社群網站上po的便裝照也常穿短褲短裙搭配，露出筆直長腿。





減肥過程沒有容易的，趙露思曾受訪透露自己採用佛系方式，不會讓自己挨餓，每天早上一定會吃早餐，因為她沒吃早餐頭腦會遲鈍、代謝也跟著變慢，所以早餐非吃不可。但她堅持不吃晚餐跟戒掉零食，至於早、午餐會以蔬食為主。此外，她規定自己一天至少喝8杯水，難免有嘴饞或有點餓的時候，就選擇吃小番茄、蘋果等低糖水果。





▲趙露思的身形相當勻稱，但為了讓臉變小，努力減肥。翻攝趙露思微博

















