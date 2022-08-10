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蔡英文定調挺林智堅　英系立委嘆：與台大對幹是火上加油

▲蔡英文定調力挺林智堅，英系、正國會立委紛紛表態，直指「民進黨跟台大對幹」做法不智，是火上加油。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文定調力挺林智堅，英系、正國會立委紛紛表態，直指「民進黨跟台大對幹」做法不智，是火上加油。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-10 16:58:302022-08-10 17:15:37

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大昨日認定抄襲情節嚴重，並將撤銷林智堅的碩士學位，再為桃園選情投下變數。今（10）日傳出立法院民進黨團群組中，英系、正國會立委紛紛表態，直指「民進黨跟台大對幹」做法不智，是火上加油，引發討論。

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民進黨以兼任黨主席的總統蔡英文為首，始終定調力挺林智堅，不過隨著台大認定抄襲情節嚴重，並將撤銷林智堅的碩士學位，黨內逐漸傳出不滿聲音，更認為與台大對抗相當不智，不僅對民進黨形象傷害很大，還可能影響2024總統大選。

據了解，今天中午有英系立委率先在黨團群組發訊息，該立委指出「各位夥伴，大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民都沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎」，該立委也直言，昨天記者會用凌晨12:30的email來說沒有陳述意見機會，否定台大的學倫審查，跟學校對著幹根本是火上加油。

另一名英系立委也直言「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大，還是相信民進黨」，不少黨內人士也表示，「中央黨部要謹慎處理」。

另外有英系立委向《NOWnews今日新聞》記者透露，其實英系內部並沒有討論過，是委員自己有感而發，因為許多人確實認為，「這樣確實有點太誇張了」，林智堅是一個有為的年輕人，不要因為這樣就折損，「如果早點放棄學歷就沒事了」。

民進黨秘書長林錫耀今日受訪表示，對於昨天台大學倫會的決議，替林智堅感到非常遺憾，也非常委屈。 不過他也說，「更換候選人的問題根本不是問題」，民進黨從黨外時代到現在35年，每一次選戰也都不是一路順風，林智堅現在面對在野黨圍攻，就像面對中國軍演一樣，要冷靜沉著應對。

林錫耀說，一時的波折可能會影響心情，但相信林智堅，也相信民眾會做最理性的判斷。民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的衷心。

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